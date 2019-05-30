30 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

30.05.2019, четверг

В 10:00 в загородном оздоровительном лагере «Зарница» (Березовский, ул. Механизаторов, 40) начнется пресс-тур по оценке готовности учреждения к летней оздоровительной кампании. Журналистам покажут пищеблок, медпункт и корпуса лагеря, спортивную инфраструктуру. Насколько Свердловская область в целом готова к старту кампании, расскажет начальник отдела министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов.

В 10:30 в Екатеринбурге стартует серия презентаций бизнес-проектов предпринимателей «серебряного» возраста. В 10:30 состоится встреча с Ларисой Старцевой, которая открыла собственный стоматологический кабинет (ул. Амундсена, 56). В 12:00 на аллее рядом с Домом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится встреча с 57-летним предпринимателем Олегом Загвоздкиным, который несколько лет назад решил продавать традиционную русскую одежду и сегодня производит косоворотки на заказ. В 13:00 там же эксперт по развитию бизнес-проектов жителей в возрасте 50+, руководитель центра «Стартап 50+» Лидия Кузнецова расскажет об интересных бизнес-идеях, которые реализовали пенсионеры Свердловской области.

В 11:00 от здания регионального исполкома ЕР (Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 7) активисты партийного проекта «Народный контроль» отправятся в рейд по нестационарным незаконно размещенным объектам торговли. Спикер – Дмитрий Чукреев, координатор партпроекта «Народный контроль» в Свердловской области.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. Депутаты рассмотрят поправки в бюджет-2019, внесенные областным правительством.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 12:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится встреча с министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василием Старковым. Он расскажет о реализации в регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также о работах на важных объектах дорожной инфраструктуры.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная главным событиям и мероприятиям лета-2019 в Свердловской области. Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, организатор военно-исторического фестиваля-реконструкции «Покровский рубежЪ» Олег Фатеев, представитель оргкомитета международного турнира косарей в городе Арти Александр Шатохин, заместитель начальника управления культуры, физической культуры и спорта Ирбита Светлана Бердюгина, представитель международного музыкального фестиваля Ural Music Night, член оргкомитета фестиваля «Дни конструктивизма на Урале» Людмила Старостова и координатор проекта Ural Music Night Наталия Шмелькова расскажут о событийных мероприятиях, поделятся информацией о том, как можно стать участником или зрителем, а также ответят на вопросы журналистов о роли событийного туризма в формировании инвестиционной привлекательности региона.

В 12:00 в Музее истории и археологии Урала (пр. Ленина, 69/10) состоится открытие археологического проекта «Аркаим – древнее наследие Урала». В экспозиции будут представлены и подлинные артефакты, и реконструкции, и макеты, среди которых теплотехнические сооружения (например, металлургические печи); множество образцов аркаимской керамики; артефакты, связанные с военным делом и погребальной обрядностью, модель колесницы и элементы конской упряжи – псалии, вырезанные из кости и рога; подлинные женские украшения и реконструированные по материалам археологических исследований костюмы; реконструкции внешнего облика жителей Аркаима, выполненные антропологами. Проект подготовлен Свердловским областным краеведческим музеем имени О.Е. Клера совместно с Челябинским государственным историко-культурным заповедником «Аркаим» при поддержке министерств культуры Свердловской и Челябинской областей.

В 12:00 на площадке Рефтинской птицефабрики в поселке Рефтинском состоится презентация результатов пилотного проекта реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об итогах, а также о национальном проекте расскажут руководитель проектов Федерального центра компетенций Александр Водопьянов, заместитель министра агропромышленного комплекса и продовольствия Семен Власов, директор птицефабрики Александр Засыпкин. Автобус для журналистов отправится от здания правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) в 10:00.

В 13:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная представлению хедлайнеров фестиваля «Уральская ночь музыки» из Великобритании. Британские музыканты впервые выступят на Ural Music Night: что приготовили для зрителей брит-поп-группы из Бирмингема и лондонский лейбл электронной музыки? С творчеством каких известных британцев уральцы познакомятся в этом году? На эти и другие вопросы ответят: Ричард Дьюэлл, генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге; Евгений Горенбург, директор фестиваля «Уральская ночь музыки»; по онлайн-связи – музыканты британских групп, участники фестиваля.

В 13:30 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова. Разговор пойдет о приоритетах в развитии социальной сферы, о реализации в Свердловской области национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование» и «Культура».

В 15:00 в Орджоникидзевском районе состоятся церемония закладки памятного камня и высадка первых деревьев сквера Дружбы Народов (сквер УрГПУ, участок между памятником труженикам тыла и входом на станцию метро «Машиностроителей»). Участие в торжественных мероприятиях примут вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, депутаты Государственной и Екатеринбургской городской думы, руководители администрации города и глава администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко, руководитель представительства Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» Марина Плясунова, председатель правления Свердловской региональной ассоциации общественных объединений «Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области» Фарух Мирзоев.

В 15:00 на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге (ул. Малый Конный полуостров, 15) сотрудники ГИМС проведут прием экзамена на право управления маломерным судном. Владельцы маломерных судов сдадут теорию и продемонстрируют практические навыки управления маломерным судном с элементами спасения утопающего.

Екатеринбург. Другие новости 29.05.19

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