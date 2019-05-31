31 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

31.05.2019, пятница

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 12:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 375) в режиме видеоконференции состоится окружное совещание с участием министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и глав субъектов УрФО «О реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в части исполнения федерального проекта «Экспорт продукции АПК»».

В 14:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 301) начнется заседание совета палаты. Будет подписано соглашение о взаимодействии между общественной палатой и избирательной комиссией региона в части формирования и подготовки корпуса наблюдателей для работы в единый день голосования. В повестке заседания вопросы, в том числе, об организации общественных советов нацпроекта «Экология» и о поиске гражданского согласия вокруг строительства храма Святой Екатерины.

В 14:00 в Верхней Салде (ул. Энгельса, 32) после реконструкции откроется площадь Дворца культуры им. Д.Г. Агаркова. В торжественном мероприятии примет участие министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Комплексное обновление общественной территории началось в 2018 году в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды».

В 18:00 в рамках празднования Международного дня соседей в Екатеринбурге на придомовой территории по ул. Латвийская, 14-16, пройдет торжественное открытие первого в городе дворового пункта буккроссинга.

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