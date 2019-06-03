3 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

03.06.2019, понедельник

В 10:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68, к. 21) состоится заседание по делу одной из основательниц сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анны Балтиной, обвиняемой в организации несогласованного мероприятия 13 марта 2019 года.

В 10:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Цеткин, 1) состоится встреча организаторов фестиваля ансамблей песни и пляски Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с журналистами. Для участия в фестивале в Екатеринбург приедут представители Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э.Дзержинского; музыканты Центрального, Южного, Приволжского, Сибирского, Северо-Западного, Восточного округов; ансамбль песни и пляски Уральского округа.

В 11:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 4 этаж, зал № 7а) состоится оглашение приговора по делу Дмитрия Баласова, обвиняемого в серии изнасилований, разбойных нападений на женщин, а также в убийстве и покушении на убийство.

В 11:00 министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов проверит ход работ по комплексному благоустройству площади Дворца культуры в Арамили в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды». Общая стоимость проекта составляет 23 миллиона рублей.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная планам уральских ученых на экспедиционный сезон 2019 года. Старшие научные сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев и Дмитрий Гимранов, главный научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН Людмила Корякова поделятся планами исследований и экспедиций на 2019 год. В частности, ученые расскажут о предстоящих экспедициях в Казахстан и на Южный Урал для изучения расселения древнего человека, а также для исследования хозяйства и быта древнего населения.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению с 5 по 8 июня в Свердловской области Уральского культурного форума. О задачах форума, его ключевых мероприятиях и ведущих спикерах расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина; директор Уральской специальной музыкальной школы Эльвира Архангельская; генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Наталья Ветрова; директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский; директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского Ольга Опарина. После пресс-конференции состоится выдача бейджей представителям аккредитованных СМИ.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится первое заседание рабочей группы по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины.

Екатеринбург. Другие новости 02.06.19

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