4 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

В 09:40 в Екатеринбурге в гордуме (каб. 459) пройдет заседание комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 10:00 в Екатеринбурге в резиденции губернатора пройдет расширенное заседание Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. В 9:45 состоится пресс-подход с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и председателя Совета, председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова. В 14.00 – пленарное заседание конференции, посвященной 25-летию с момента принятия Гражданского кодекса РФ.

В 10:00 в Екатеринбурге в здании заксо пройдет очередное заседание Законодательного собрания Свердловской области. В проекте повестки – всего 10 вопросов, основной из которых – внесение поправок в областной бюджет 2019 года. Сразу после окончания заседания депутаты планируют поехать в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и осмотреть готовящийся к сдаче в эксплуатацию конгресс-холл стоимостью более 10 млрд рублей.

В 10:00 в Екатеринбурге в зале заседаний гордумы пройдет заседание комиссии по муниципальной собственности.

В 10:30 в Екатеринбурге в Уральском государственном театре эстрады состоится пресс-подход, посвященный старту Фестиваля-форума детских школ искусств УрФО, планируется, что участие в нем примет член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Екатерина Мечетина, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. В 11.00 состоится основное пленарное заседание на тему «Детская школа искусств на этапе реализации национального проекта «Культура».

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная всемирному дню окружающей среды. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и член Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Юлия Корнеева расскажут об общем состоянии окружающей среды Свердловской области, о перспективах улучшения экологической обстановки в области и о мероприятиях, запланированных ко всемирному дню окружающей среды.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам проверок детских оздоровительных лагерей Свердловской области. Начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов, заместитель начальника главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов, исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Николай Сафронов и начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева расскажут о количестве лагерей Свердловской области, прошедших проверки, о показателях состояния детских лагерей, поделятся результатами, а также информацией о профилактической работе с детьми, родителями и персоналом по соблюдению правил безопасности на отдыхе.

В 12:00 в Екатеринбурге в зале заседаний гордумы пройдет совместное заседание п остоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. Будут рассмотрены вопросы о внесении изменений в бюджет города на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годов.

В 13:15 в Екатеринбурге в зале заседаний гордумы начнется заседание комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Депутаты рассмотрят 2 вопроса в здании думы, а затем отправятся на Академическую ТЭЦ (отъезд от здания администрации в 13.40).

В 17:00 в Екатеринбурге в музее истории (ул. Карла Либкнехта, 26) пройдет праздничный вечер по случаю дня рождения МИЕ: ему исполняется 79 лет. В музее будут чествовать дарителей – горожан, которые передают в фонды МИЕ ценные предметы, вещи, архивы, хранящие память о нашем городе и его жителях. Вашему вниманию будет представлена и временная выставка даров екатеринбуржцев.

В 18:00 в Екатеринбурге в городском центре медицинской профилактики (ул. 8 Марта 78а литер В) для жителей города пройдет тренинг в рамках проекта «Школа помощи желающим бросить курить».

Екатеринбург. Другие новости 03.06.19

В мэрии назвали самые опасные для детей аттракционы. / СКБ-банк объединил банкоматные сети с «Открытием». / Свердловская область перешла на цифровое вещание. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»