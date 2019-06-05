5 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

05.06.2019, среда

В 10:00 в Екатеринбурге в зал заседаний городской думы пройдет заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Депутаты рассмотрят вопросы о внесении изменений в бюджет города на 2019 год и о работе с одаренными детьми в системе образования муниципального образования «город Екатеринбург».

В 10:00 в Екатеринбурге в Историческом сквере стартует XI Уральский Конгресс по здоровому образу жизни. Жители смогут бесплатно посетить специалистов, принять участие в мастер-классах, обследоваться на оборудовании мобильных медицинских комплексов – пройти флюорографию, маммографию, раннюю диагностику заболеваний глаз, ЭКГ, обследование на ВИЧ-инфекцию (в том числе анонимно), узнать уровень холестерина и глюкозы крови.

В 10:00 в Екатеринбурге на территории детского сада № 582 (ул. Антона Валека, 12 «а») родители и воспитатели примут участие в эко-проекте «Посади дерево». Цель проекта: высадить 100 000 деревьев в городах Урала.

В 12:00 в Екатеринбурге состоится пресс-тур на один из ключевых объектов улично-дорожной сети уральской столицы – Макаровский мост. Реконструкция данного объекта ведется с 2017 года. О том, как проходят работы, что уже было сделано за период реконструкции, что еще предстоит реализовать, а также о том, какие технологии были использованы во время строительства этого комплексного объекта, собравшимся расскажет председатель Комитета по строительству администрации города Екатеринбурга Николай Сметанин. Место старта – примыкание улицы Гражданской к улице Челюскинцев.

В 11:00 в Екатеринбурге в Доме журналиста (ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта. Разговор пойдет о реализации программы «Спорт – норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография». Министр также расскажет, как в нашем регионе в рамках программы «Пятилетка развития» реализуются проекты «3аймись спортом!», «Навстречу комплексу ГТО», «Workout. Фитнес-зал во дворе», «Спорт для всех».

В 11:20 в Екатеринбурге в Свердловской государственной детской филармонии (ул. 8 марта, 36) пройдет открытый урок творческой лаборатории «Хореографическое искусство» (в рамках Фестиваля-форума детских школ искусств УрФО).

В 12:00 в Екатеринбурге в гордуме (каб. № 459) пройдет заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению. Депутаты рассмотрят вопросы о внесении изменений в бюджет города на 2019 год, об итогах работы в сфере здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» в 2018 году и задачах на 2019 год.

В 14:00 в Екатеринбурге в зале заседаний городской думы пройдет заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Будут рассмотрены вопросы: о внесении изменений в бюджет города на 2019 год, о внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 28 марта 2006 года № 21/22»Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Екатеринбург», о стратегии и направлениях развития культурной политики города на период с 2019 по 2023 годы, о внесении изменений в регламент Екатеринбургской городской думы.

В 14:30 в Екатеринбурге в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства (пр. Ленина, 37) состоится открытие трех выставочных проектов: «Художественная медь» из собрания Государственного исторического музея (Москва); «Блеск золота и стали» Творческого союза «Гильдии мастеров-оружейников Златоуста» (Челябинская область). Третий проект носит название «Золотая кладовая», по словам организаторов, это выставка-сюрприз.

В 15:00 в Екатеринбурге в Доме журналиста (ул. Клары Цеткин, 1) состоится встреча экспертов тематической секции «Общественно-политические итоги мая в Свердловской области», организованной агентством «ФедералПресс». На встрече обсудят строительство храма Святой Екатерины.

В 15:00 в Екатеринбурге в Свердловской государственной детской филармонии (Екатеринбург, ул.8 марта, 36) состоится праздник, посвященный Дню социального работника. В мероприятии примет участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, а также руководители и представители всех территориальных управлений социальной политики и учреждений социального обслуживания Свердловской области. Будут награждены победители регионального конкурса профессионального мастерства «Профессионал – 2019». Награды будут вручаться по номинациям, главная из них – «Лучший социальный работник учреждения социального обслуживания».

В 15:30 в Екатеринбурге в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии (пр. Ленина, 47; Хрустальный зал) состоится пресс-подход, посвященный наиболее крупным событиям Уральского культурного форума. Участниками пресс-подхода станут заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист РСФСР Александр Калягин, председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по культуре, журналист, театральный критик Елена Ямпольская.

В 15:30 в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» состоится презентация сразу пяти экспозиций – посетители смогут познакомиться с проектами музеев Свердловской и Челябинской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов. Например, в рамках проекта «40 000 лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы» (Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского) будет представлен уникальный экспонат, обнаруженный в 2007 году в ямальской тундре – тело самого знаменитого на сегодняшний момент мамонта. Мамонтенок, прожив не более трех месяцев, еще 42 тысячи лет пролежал в вечной мерзлоте у реки Юрибей, пока его не нашел оленевод Юрий Худи.

В 15:30 в музейном клубе «Дом Агаыуровых» (ул. Сакко и Ванцетти, 28) пройдет открытие выставки «Традиционные тюменские народные ремесла и промыслы: история и современность».

В 16:00 в Екатеринбурге на основной сцене Свердловского театра музыкальной комедии пройдет торжественная церемония открытия Всероссийского театрального форума «Российский театр XXI век. Новый взгляд».

В 16:00 в Екатеринбурге в Свердловском отделении Союза художников России (ул. Куйбышева, 97) состоится открытие выставки художников театра УрФО. Художники, работающие в учреждениях культуры Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, предоставят зрителям редкую возможность увидеть оборотную сторону создания спектакля, поиски и вариативность интерпретаций самого разного литературно-драматургического материала глазами художников.

Екатеринбург. Другие новости 04.06.19

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