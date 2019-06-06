6 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

06.06.2019, четверг

В 09:25 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, центральный вход) отправляется пресс-тур по объектам ремонта улично-дорожной сети. О ходе работ, а также о содержании дорог в летний период журналистам расскажет заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 на базе Института экономики УрО РАН (Екатеринбург, ул. Московская, 29) открывается ХХХVI сессия Экономико-географической секции МАРС «Инновации в территориальном развитии». Организаторы: Институт географии РАН, Международная академия регионального развития и сотрудничества (МАРС). Оргкомитет: сопредседатель – Владимир Стрелецкий, д.г.н., зав отделом социально-экономической географии Института географии РАН (Москва); сопредседатель – Юлия Лаврикова, д.э.н, директор Института экономики УрО РАН (Екатеринбург); ученый секретарь – Татьяна Корнилова, сотрудник Института географии РАН (Москва); Александр Агирречу, к.г.н., старший научный сотрудник географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва); Петр Бакланов, академик РАН, научный руководитель Тихоокеанского института географии ДВО РАН, вице-президент Русского географического общества (Владивосток); Юрий Ковалев, к.и.н., доцент Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина (Екатеринбург); Леонид Корытный, д.г.н., профессор, зам директора Института географии СО РАН (Иркутск); Кирилл Новосельский, д.э.н, Екатеринбург; Анатолий Степанов, к.г.н., зав кафедрой экономики и права УрФУ (Екатеринбург); Андрей Трейвиш, д.г.н., главный научный сотрудник Института географии РАН (Москва).

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная презентации полной программы и навигации по международному фестивалю «Уральская ночь музыки». Международный фестиваль «Уральская ночь музыки» презентует полную программу и навигацию по фестивалю: как с помощью обновленного мобильного гида не пропустить выступления любимых исполнителей? Какие тематические маршруты появились в этом году? На эти и другие вопросы ответят: Евгений Горенбург, директор фестиваля Ural Music Night; Сергей Анучин, CEO Doubletapp (разработка мобильного приложения для фестиваля); Евгений Свалов, музыкант, эксперт фестиваля, руководитель национального клубного проекта «Русская кибернетика»; Ярослава Калесидис, режиссер площадки «Арии с балкона оперного театра», екатеринбургский Театр оперы и балета; Екатерина Хворостова, директор по маркетингу компании «Мотив», организатора фан-зон фестиваля и тематического маршрута.

В 12:15 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) отправляется выездное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. В повестке – вопрос об эффективности работы и дальнейших перспективах деятельности бизнес-инкубатора на базе некоммерческой организации фонда «Екатеринбургский центр развития предпринимательства» (ул. Пушкина, 9а).

В 14:00 в Уральском государственном театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15, концертный зал) состоится основное пленарное заседание Уральского культурного форума, модератором которого станет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. В качестве спикеров на заседании выступят председатель комитета по культуре Государственной думы РФ Елена Ямпольская, руководитель управления Министерства культуры РФ по УрФО Сергей Исачкин; первый заместитель директора Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, руководитель Центра культуры народов России, заслуженный работник культуры РФ Мэри Русанова; преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, солистка Московской государственной филармонии, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству, заслуженная артистка РФ Екатерина Мечетина; заместитель председателя Союза театральных деятелей РФ, член Совета по государственной культурной политике при председателе Совета Федерации РФ, заслуженный работник культуры РФ Геннадий Смирнов; вице-президент Союза художников России, заведующий отделом декоративного и народного искусства НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств РФ, кандидат искусствоведения Александр Греков; директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко.

В 14:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) пройдет пресс-показ выставки «Не только Хокусай. Жанры и герои японской гравюры XVIII-XIX веков из собрания О. П. Малахова» (18+).

В 16:00 в Екатеринбурге в баре «Однерка» (ул. Малышева, 39) стартует двухнедельный фестиваль брошенных животных, в рамках которого приюты проведут специальные дни открытых дверей. На площадке бара «Однерка» откроется выставка #РеальныйСупергерой фотографий людей, взявших к себе животное, которого бросили предыдущие хозяева. Там же состоится фотосессия с брошенными животными и встреча с руководителями приютов.

Екатеринбург. Другие новости 06.06.19

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