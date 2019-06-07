7 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

07.06.2019, пятница

7 и 8 июля в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель» состоится I этап Евразийского чемпионата по снайпингу. Дистанции стрельбы до 1500 м. Планируется участие министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, председателя регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области, генерал-майора Аркадия Воробкало, председателя ассоциации тактической стрельбы «Росснайпинг» Сергея Мазуркевича.

В 10:00 на базе Института экономики УрО РАН (Екатеринбург, ул. Московская, 29) продолжит работу ХХХVI сессия Экономико-географической секции МАРС «Инновации в территориальном развитии». Организаторы: Институт географии РАН, Международная академия регионального развития и сотрудничества (МАРС).

В 10:00 в Екатеринбурге на лечебной базе стационара Центральной городской больницы № 7 (ул. Вилонова, 33) пройдут тактико-специальные учения «Организация работы ЦГБ №7 при массовом поступлении пораженных из очагов аварийно химически опасного вещества (АХОВ) хлор». Учения будут проходить в два этапа: с 10:00 до 10:30 – работа руководящего состава больницы по организации одномоментного приема массового количества пострадавших вследствие выброса хлора; с 10:30 до 13:30 – организация работы ЦГБ № 7 по одномоментному приему пострадавших: сортировочный пост, специальная обработка транспорта, госпитализация больных и оказание специализированный медицинской помощи.

В 11:30 в Екатеринбурге в спортивно-оздоровительном комплексе «Калининец» (ул. Краснофлотцев, 48) откроется Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В открытии примут участие: председатель городской думы Игорь Володин, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, начальник управления по физической культуре и спорту Людмила Фитина, глава администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко. Мероприятие завершится 8 июня.

Екатеринбург. Другие новости 06.06.19

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