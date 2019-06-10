10 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

10.06.2019, понедельник

В 10:00 в Институте экономики УрО РАН (Екатеринбург ул. Московская, 29) начнет работу Международная научная конференция – X Уральский демографический форум «Социально-экономические и демографические аспекты реализации национальных проектов в регионе». Мероприятие объединит представителей органов власти, научной общественности, общественных организаций, теоретиков и практиков демографической и миграционной политики. Направления работы форума:

Людской потенциал России XX века в условиях модернизации. Социологические и психологические аспекты социализации молодежи. Многодетность как социальный феномен. Вопросы просвещения и поддержки родителей в рамках федерального проекта «Образование». Социально-экономические факторы демографического развития. Медико-демографические аспекты самосохранительного поведения молодежи.

В 11:00 в региональном исполкоме партии «Единая Россия» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7) пройдет заседание общественного совета партийного проекта «Безопасные дороги». Спикеры: Виктор Шептий, первый зам председателя свердловского заксобрания, секретарь СРО ЕР; Альберт Абзалов, депутат заксобрания, региональный координатор проекта «Безопасные дороги»; Андрей Альшевских, депутат Госдумы, председатель общественного совета партийного проекта «Безопасные дороги»; Игорь Володин, председатель гордумы Екатеринбурга; Михаил Клименко, депутат заксобрания, координатор отделений ЕР по Екатеринбургу; Виталий Крупин, руководитель проекта «Безопасные дороги».

В 13:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 301, зал заседаний) состоятся общественные слушания на тему «О недостатках сложившейся практики проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам архитектуры и градостроительства». В рамках мероприятия планируется обсудить вопросы совершенствования учета общественного мнения при принятии решений органами власти в сфере архитектуры и градостроительства.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10) состоится заседание комитета по бюджету. Депутаты заслушают доклад министра финансов Галины Кулаченко об исполнении бюджета за 2018 год.

В 14:00 на площадке предприятия «Эпос» (Екатеринбург, ул. Минометчиков, 24) министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин проведет совещание по вопросу сотрудничества между промышленными предприятиями и организациями-членами Всероссийского общества слепых.

В 15:00 у территориального центра медицины катастроф (Екатеринбург, ул. Малопрудная, 6) губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в торжественной передаче 15 мобильных ФАП, модулей «Стоматология» и «Офтальмология» представителям медицинских организаций из 15 муниципальных образований региона.

В 17:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) состоится заседание рабочей группы по организации опроса о месте строительства храма святой Екатерины.

Екатеринбург. Другие новости 07.06.19

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