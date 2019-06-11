11 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

11.06.2019, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. Депутаты рассмотрят внесение поправок в бюджет, изменение положения о проведении публичных слушаний, подведут итоги работы в сфере здравоохранения.

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по жилищной политике.

В 10:20 в школе № 18 Екатеринбурга (ул. Авиационная, 18) состоится выездное заседание городской оздоровительной комиссии. Специалисты познакомятся с работой летнего городского лагеря, который работает на базе школы.

В 10:30 в Екатеринбурге состоится открытие нового футбольного корта (бульвар Культуры, 6). В церемонии открытия примет участие глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко. Площадка будет использоваться жителями, а также любительскими командами.

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международного военно-технического форума «Армия-2019» в Свердловской области с 28 по 30 июня на полигоне «Свердловский». Заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе полковник Виктор Журавлев расскажет об особенностях пятого международного военно-технического форума «Армия-2019», огласит программу мероприятий в Свердловской области, поделится информацией о военной технике, которая будет представлена на форуме.

В 14:30 от администрации Чкаловского района Екатеринбурга (ул. 8 Марта, 177) активисты проекта ЕР «Народный контроль» отправятся в рейд по детским аттракционам города. Спикеры: Дмитрий Чукреев, координатор партпроекта «Народный контроль» в Свердловской области; представитель городской думы.

Екатеринбург. Другие новости 10.06.19

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