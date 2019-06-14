14 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

14.06.2019, пятница

В 08:30 в Екатеринбурге в честь празднования Всемирного дня донора Областная станция переливания крови совместно с Российским Красным Крестом и волонтерами-медиками проводит праздничное мероприятие с концертом и угощениями (ул. П. Тольятти, 8).

В 09:00 на территории водоема Калиновский разрез (Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 200) состоится торжественное открытие соревнований «Рыбалка на Калиновке – 2019». Участвуют 13 команд воспитанников социальных учреждений региона. В мероприятии планируется участие министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова.

В 10:00 от главного входа в администрацию Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправляется пресс-тур, организованный совместно с МКУ «Муниципальная транспортная инспекция». Специалисты проверят, как муниципальные автобусы и транспорт частных перевозчиков соблюдает интервалы движения, оценят внешний вид транспортных средств и наличие элементов пассажирских салонов, которые необходимы при организации транспортных перевозок.

В 11:00 состоится подписание соглашения о взаимодействии между избирательной комиссией и МФЦ Свердловской области на довыборах депутата Госдумы по Серовскому округу. После подписания председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов и директор ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Наталья Змеева ответят на вопросы СМИ.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная новым правилам обязательного медицинского страхования. Онкоскрининг теперь включен в диспансеризацию, а страховая компания обязана отслеживать сроки и качество оказания медпомощи. Как изменились правила обязательного медицинского страхования с июня? Как будет контролироваться работа медучреждений? На эти и другие вопросы ответят: Валерий Шелякин, директор ТФОМС Свердловской области; Дмитрий Мантусов, руководитель екатеринбургского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед».

В 12:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, зал под куполом) губернатор Евгений Куйвашев и президент Всероссийской федерации школьного спорта, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина подпишут соглашение о взаимодействии в сфере развития школьного спорта на территории региона. В 15:30 в спортивно-оздоровительном комплексе «Калининец» (ул. Краснофлотцев, 48)Ирина Роднина, а также секретарь свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий и региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» в Свердловской области Михаил Ершов примут участие в церемонии награждения участников городского этапа по дворовому футболу.

В 12:00 в Екатеринбургском театре юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48) пройдет пресс-конференция с создателями спектакля «730 шагов» по мотивам романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», премьера которого состоится 19 и 20 июня.

В 13:00 в Первоуральске вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько в рамках рабочей поездки начнет осмотр строительной площадки недостроенного ЖК «Оптимист» (ул. Береговая, 34), где от действий недобросовестного застройщика пострадали 96 семей. Сдача дома запланирована на третий квартал 2019 года. Затем вице-губернатор посетит ряд социально значимых объектов города.

Екатеринбург. Другие новости 13.06.19

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