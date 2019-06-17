17 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

17.06.2019, понедельник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью, на котором будет повторно рассмотрена корректировка городского бюджета на 6,5 миллиардов рублей.

С 10:00 до 14:00 на площадке Ельцин-центра (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, 5 этаж) состоится финал обучающего проекта «Женское предпринимательство. Акселератор проектов». В проекте приняли участие 30 женщин, находящиеся в декретном отпуске, имеющие несовершеннолетних детей, а также зарегистрированных как безработные в службе занятости населения. Среди проектов веганское кафе, швейное производство одежды, «НеМодельное агентство», карьерное консультирование, раздельный сбор и переработка мусора и другие.

В 11:00 на площадке около Министерства социальной политики Свердловской области (ул. Большакова, 105) Режевскому дому-интернату для престарелых и инвалидов будет передан автомобиль, который был приобретен в рамках нацпроекта «Демография» для доставки в медучреждения свердловчан старше 65 лет, проживающих в отдаленных территориях и сельской местности. Участие в мероприятии примут заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов, руководитель Режевского дома-интерната Наталья Логинова.

В 11:00 от администрации города Нижний Тагил (ул. Пархоменко, 1а) стартует пресс-тур, посвященный подготовке к празднованию 300-летия города и реализации программы развития муниципалитета. Глава города Владислав Пинаев представит ключевые строительные площадки: новую школу, детский сад, объекты, возводимые по программе формирования комфортной городской среды и в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также по поручениям президента РФ и губернатора Свердловской области к 300-летию.

В 13:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько по итогам шести месяцев работы в должности. Речь пойдет об общественно-политической ситуации в муниципалитетах, решении проблем свердловских дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков; новых инструментах и формах взаимодействия органов власти с жителями, национальными объединениями, общественными организациями и НКО.

В 13:00 в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга члены «Единой России» проверят благоустройство дворов, включенных в программу комплексного благоустройства мониторинговой группой партийного проекта «Городская среда». Рейд проводится в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Спикеры: Виктор Шептий, секретарь СРО ЕР; Игорь Володин, председатель гордумы; Михаил Клименко, депутат ЗССО; Владимир Смирнов, депутат гордумы. Объезд начнется с дворов по ул. Бакинских Комиссаров, 38 и 40.

В 13:30 в Екатеринбурге в отеле «Хаятт Ридженси» (ул. Ельцина, 8, зал «Топаз») состоится пресс-конференция, посвященная открытию турнира по женскому волейболу «Лига Наций». Спикеры: главный тренер женской сборной России Вадим Панков, главный тренер женской сборной США по волейболу Карч Кирай, главный тренер женской сборной Нидерландов по волейболу Джейми Моррисон, главный тренер женской сборной Таиланда Данат Сриватчараметакул, капитан сборной России Евгения Старцева, капитан сборной США Джордан Ларсон, капитан сборной Нидерландов Марет Балкестейн-Гротхёйс, капитан сборной Таиланда Нотсара Томком.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 14:00 в отеле Angelo by Vienna Ekaterinburg (ул. Бахчиванджи, 55а) состоится брифинг-экскурсия на проект Ural Music Camp. Немецкие и российские эксперты обсудят перспективы развития музыкальной индустрии на Урале и насколько западноевропейский опыт по формированию креативных кластеров применим к российской действительности. Организаторы покажут, как устроен процесс профессионального обучения шоу-бизнесу в кэмпе. Журналисты смогут побывать на репетициях и занятиях по всем направлениям подготовки. Спикеры: Наталия Шмелькова, директор проекта Ural Music Camp; Полина Кузавлёва, эксперт по креативной экономике фонда Фридриха Эберта в Москве, программный директор форума креативных индустрий Art-Werk; Лейф Нюске, основатель Mojo Club (Гамбург), профессиональный музыкальный лоббист; Штефан Вандель, программный директор Ural Music Camp, выпускник Поп-академии Баден-Вюртемберга. Автобус для журналистов отправится от Окружного дома офицеров в 13:00.

В 15:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к.144) состоится заседание Совета руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Уральского федерального округа при полномочном представителе президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

В 15:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.

В 17:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 340) состоится заседание городской избирательной комиссии, действующей в качестве комиссии местного референдума. В числе прочих будет рассмотрен вопрос о рабочей группе по проверке документов, поступивших от инициативной группы по проведению местного референдума.

Екатеринбург. Другие новости 16.06.19

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