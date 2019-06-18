18 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

18.06.2019, вторник

18 и 19 июня министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов посетит северные города региона: Краснотурьинск, Серов, Волчанск и Карпинск, где проведет комплексную проверку работы муниципалитетов по подготовке к зиме и строительству коммунальной инфраструктуры, капитальному ремонту многоквартирных домов и реализации программных мероприятий по формированию комфортной городской среды.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:00 в Екатеринбурге (ул. Таватуйская, 1/1, напротив заправки «Башнефть») специалисты ЕТК проведут диагностические испытания участка магистральной теплотрассы М-40 диаметром 1200 мм с помощью робота-дефектоскопа (телеуправляемый диагностический комплекс). Ход работ прокомментируют: Юрий Григорьев, АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»; Дмитрий Мельник, ведущий инженер отдела внутритрубной диагностики ООО «Газпроект-ДКР».

В 11:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 14 этаж) пройдет пресс-завтрак с председателем Избирательной комиссии Свердловской области Владимиром Русиновым «Старт избирательных кампаний». Он расскажет, какие выборы состоятся в Свердловской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года и назовет основные этапы кампаний. Участники мероприятия обсудят новации избирательного законодательства и ход подготовки к проведению выборов.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная прогнозу экспертов об изменении рынка жилищного кредитования и рынка недвижимости после перехода на эскроу-счета. Строительные проекты во всей стране с 1 июля переходят на финансирование по эскроу-счетам: что произойдет с рынком ипотеки? Какая трансформация ожидает рынок недвижимости? На эти и другие вопросы ответят: Владимир Крицкий, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Урал»; Тимур Уфимцев, генеральный директор компании «Синара-Девелопмент»; Алина Буслова, управляющий директор по ипотеке ВТБ в Свердловской области; Евгений Шитиков, директор по созданию розничных продуктов УБРиР; Илона Соболева, президент Уральской палаты недвижимости.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности. В повестке вопрос «О включении депутатов Екатеринбургской городской Думы в состав комиссии по согласованию условий конкурса на право заключения концессионного соглашения».

В 11:00 заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Максим Махнутин Свердловской области проинспектирует ход работ по завершению строительства двух долгостроев ЖК «Новый Уктус» и ЖК «Кольцовский дворик». В 11:00 на площадке ЖК «Новый Уктус» (Екатеринбург, ул. Самолетная 31а) состоится выездное рабочее совещание министерства с участием представителей застройщика и инициативной группой пайщиков. Участники совещания обсудят график выполнения работ и срок сдачи дома в эксплуатацию. В 12:00 совещание пройдет на площадке ЖК «Кольцовский дворик» (Екатеринбург, ул. Ракетная). Максим Махнутин и директор Свердловского агентства ипотечного кредитования Александр Комаров обсудят ближайшие этапы строительных работ и сроки завершения объекта.

В 11:00 в спортивном зале УРГЭУ-СИНХ (Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62) откроется X традиционный турнир по самбо в рамках Чемпионата ГУФСИН России по Свердловской области, посвященный памяти кавалера ордена Мужества Анатолия Завьялова. В соревнованиях примут участие более 80 спортсменов, среди которых спецназовцы ГУФСИН, спортсмены из каждого учреждения УИС – СИЗО и исправительных колоний региона.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста, посвященная реализации проекта «Родословное древо России: то, что нас объединяет». Руководитель проекта «МИР» («Моя История Рода»), советник главного редактора ТАСС Александр Пашков, руководитель городского департамента образования Екатерина Сибирцева, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии и этнологии Уральского федерального университета Елена Главацкая, председатель Уральского историко-родословного общества Михаил Елькин, доктор музейного дела, генеральный директор Уральского регионального Института музейных проектов Ольга Лобанова и доктор исторических наук, научный руководитель проекта «МИР» Алексей Мосин расскажут о проекте «МИР» в целом, его вкладе в общую историю родословного древа России, о создании регистра населения Урала, о привлечении молодежи к изучению истории своей семьи через современные средства коммуникации, о дальнейших перспективах проекта, а также подведут промежуточные итоги. На видеосвязь с пресс-центром из Уфы выйдет кандидат социологических наук, ведущий методист отдела по работе с объектами нематериально-культурного наследия «Республиканского центра народного творчества Республики Башкортостан» Ильгиз Султанмуратов. Из Ижевска к беседе присоединится генеалог, специалист по генеалогии Удмуртии Екатерина Чекмарева.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. С докладом о выполнении региональной программы капремонта перед депутатами выступит гендиректор регионального фонда капремонта Станислав Суханов.

В 14:45 в оздоровительном комплексе «Лесная жемчужина» (в 55 км от Екатеринбурга по Московскому тракту за Ревдой в сосновом бору, на берегу Ревдинского водохранилища) состоится выездное заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Законодательного собрания Свердловской области. Заседание начнется с экскурсии по «Лесной жемчужине», месту проведения июньской образовательной смены фонда «Золотое сечение». В 15:00 начнется заседание. В 17:15 участники заседания посетят тренировочные занятия в рамках образовательной программы фонда «Золотое сечение» «Фигурное катание», направление – одиночное фигурное катание (Дворец ледовых видов спорта, Ревда, ул. Спортивная, 2а).

В 17:30 в Екатеринбурге у Дворца игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3) будет открыта скульптурная композиция, посвященная волейбольному клубу «Уралочка». На торжественном мероприятии будут присутствовать вдова первого президента России Наина Ельцина, тренер «Уралочки» Николай Карполь, а также игроки команды разных лет. Церемония открытия пройдет между двумя матчами Лиги наций по волейболу, которая с 18 по 20 июня проходит в столице Урала. В 19:00 начнутся матчи с участием «Уралочки», сборных Таиланда, Голландии и США.

Екатеринбург. Другие новости 17.06.19

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