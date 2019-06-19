19 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

19.06.2019, среда

В 09:30 в Верхней Пышме на базе спортивной школы имени Александра Козицына (ул. Кривоусова, 15) пройдет областной летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди школьников.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 11:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин расскажут об участии делегации нашего региона в мероприятиях VI Российско-Китайского экспо, выставка прошла с 14 по 17 июня, ее посетила делегация Свердловской области во главе с первым заместителем губернатора Алексеем Орловым.

В 11:00 в Управлении Роскомнадзора по УрФО (Екатеринбург, пр. Ленина, 39, 6 этаж, конференц-зал) пройдет семинар для главных редакторов сетевых изданий и информационных агентств. Будут рассматриваться следующие вопросы: нарушение прав и обязанностей журналиста; запрет на распространение информации, представляющей злоупотребление свободой массовой информации; основные требования ФЗ № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проблеме избыточного веса у свердловчан. Заведующая отделом мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний Свердловского областного центра медицинской профилактики, кандидат медицинских наук Жанна Максимова и доцент кафедры клинической психологии Уральского федерального университета, кандидат психологических наук Ольга Дорогина расскажут о количестве случаев ожирения среди свердловчан в 2018-2019 году, о факторах, влияющих на появление избыточного веса, поделятся информацией о психологических причинах заболевания, а также о методах профилактики.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 13:45 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, центральный вход, сбор в 13:40 в фойе 1 этажа) отправится пресс-тур, посвященный записи детей в муниципальные дошкольные учреждения. В мероприятии примут участие начальник отдела департамента образования города Наталья Ведерникова; начальник управления образования Чкаловского района Ирина Соколовская; заведующая детским садом № 223 (Самоцветный бульвар, 8) Ирина Басова.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 14:00 в администрации Чкаловского района Екатеринбурга (улица 8 Марта, 177) глава города Александр Высокинский проведет выездной прием жителей района. Автобус для журналистов отправится от здания администрации города (пр. Ленина, 24а) в 13:20.

В 14:00 в «Точке кипения – Екатеринбург» (Ельцин-центр, ул. Ельцина, 3, 5 этаж) пройдет проектная сессия с победителями и участниками первой волны конкурса фонда президентских грантов 2019 года. Участники мероприятия составят карту действующих проектов НКО, которые реализуются при финансовой поддержке фонда.

В 14:30 в Артемовском вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько в рамках рабочей поездки оценит ход реализации поручения губернатора Евгения Куйвашева по реконструкции лыжной базы «Снежинка» (квартал Родничок, 4), а затем посетит обновленный по государственной программе стадион «Машиностроитель» (ул. Терешковой, 1), где планируется строительство ФОКа. В 15:30 Сергей Бидонько примет участие в церемонии закладки первого камня в основание механосборочного цеха на Артемовском машиностроительном заводе «Вентпром».

Екатеринбург. Другие новости 18.06.19

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