20 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

20.06.2019, четверг

В 10:00 в Уральском институте управления – филиале РАНХиГС (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66) пройдет Кубок Свердловской области по стратегии и управлению бизнесом «Глобальный управленческий вызов» (Global Management Challenge). Участникам чемпионата предстоит устранить проблемы и решить задачи, возникающие в работе виртуальной компании.

В 12:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 476) состоится награждение лучших мастеров по ремонту обуви города Екатеринбурга. Награды вручит заместитель главы города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

В 12:30 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства региона (пл. Октябрьская, 1). Основной темой станет организация работ по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории Свердловской области. С докладами выступят заместитель губернатора региона Сергей Швиндт и и.о. начальника Уралуправтодора Сергей Кохановский. Содоклад представит глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков.

В 13:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 531) состоится награждение победителей конкурса на лучшую организацию питания в образовательных учреждениях. Почетные грамоты победителям конкурса вручат заместитель главы города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов и начальник департамента образования Екатерина Сибирцева.

В 15:00 в гостинице «Центральная» (Екатеринбург, ул. Малышева, 74) состоится торжественный вечер, посвященный Дню работников легкой промышленности. На мероприятие соберутся руководители городских предприятий отрасли.

В 17:00 на крыльце библиотеки им. В.Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15) стартует проект «Стихи на крылечке». Отрывки из поэм Александра Твардовского «Василий Теркин» и «Теркин на том свете» прочтут артисты Антон Макушин («Коляда-театр»), Александр Алферьев («Камерный театр»), Евгений Минулин. В мероприятии смогут принять участие зрители.

В 19:00 в Екатеринбурге на летней эстраде Литературного квартала стартует девятый музыкальный фестиваль Open Air Fest. На открытии выступит московская группа Brevis Brass Band.

Екатеринбург. Другие новости 19.06.19

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