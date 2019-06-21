21 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

21.06.2019, пятница

В 08:30 на территории строительной площадки ЖК Clever Park (Екатеринбург, ул. Ткачей, 25) состоится торжественное открытие трех конкурсов, по итогам которых назовут лучших строителей региона: национальный конкурс профессионального мастерства «Строймастер», конкурс «Славим человека труда!» и региональный конкурс профессионального мастерства. В торжественной церемонии примут участие заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Пучков; председатель комитета по строительству администрации города Николай Сметанин; координатор ассоциации «Национальное объединение строителей» по УрФО Сергей Лекомцев. В конкурсах примут участие 100 специалистов, работающих на строительных предприятиях 17 городов Свердловской области, ХМАО, ЯНАО, Тюменской и Челябинской областей. В 09:00 состоится пресс-подход. С 14:00 до 15:00 – награждение победителей.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится внеочередное заседание. В повестке – принятие поправок в бюджет на 2019 год.

С 11:00 до 12:30 в здании Уральского ГУ Банка России (Екатеринбург, ул. Циолковского, 18) Банк России совместно с ПАО «Ростелеком» проведут встречу со СМИ, на которой специалисты расскажут о принципах работы удаленной идентификации и Единой биометрической системы, а также продемонстрируют процедуру сбора биометрии гражданина и его идентификацию для удаленного получения банковской услуги. Спикеры: Дмитрий Дубынин, начальник Управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России; Светлана Озерецковская, руководитель направления продвижения проекта Единая биометрическая система, ПАО «Ростелеком».

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Дню кинолога, который отмечается 21 июня. Заместитель начальника кинологической службы Уральской оперативной таможни Юлия Регуш и руководитель екатеринбургского спортивно-технического центра служебного собаководства ДОСААФ РФ Яна Сикорская расскажут об особенностях службы кинологов в Свердловской области, задачах, которые ежедневно выполняют служебные собаки, а также подведут итоги работы кинологических служб за 2018-2019 год. На пресс-конференции служебная собака Биг Болл Фукси продемонстрирует свои навыки и умения в поиске наркотиков.

В 11:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 5 этаж, зал № 8А) состоится оглашение приговора по делу о двойном убийстве в Березовском. Преступление было совершено в октябре 2018 года. Компания из трех мужчин распивала алкогольные напитки. В хода застолья завязалась ссора, собутыльники избили оппонента, а затем связали брючным ремнем. В какой-то момент пленник освободился, вооружился табуретом и забил до смерти своих обидчиков. По ходатайству подсудимого дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Вердиктом присяжных подсудимый был признан виновным и не заслуживающим снисхождения. Судья: Неретин Павел Владимирович.

В 11:00 в Центре развития туризма (Екатеринбург, ул. Московская, 11, 2 подъезд) состоится презентация областного экскурсионного тура, адаптированного для людей с ограниченными возможностями здоровья. Маршрут создан в рамках проекта «Инклюзивный парк Terem Art – открытое общественное пространство для развития инклюзивной культуры и туризма в малом поселении», получившего поддержку Фонда президентских грантов. Маршрут разработан организацией «Благое дело» в партнерстве с администрацией поселка городского типа Верх-Нейвинский. Специалисты представят его туроператорам и представителям социальных организаций.

В 11:00 в Екатеринбурге в сквере около драмтеатра (пл. Октябрьская) пройдет выездная пресс-конференция «Вставай страна огромная!", посвященная всероссийскому проекту «И один в поле воин, если он по-русски скроен». На пресс-конференции ее организатор, режиссер Сергий Алиев, сообщит, для чего им задуман данный патриотический проект, посвященный 78-й годовщине ВОВ. В пресс-конференции примет участие чемпион Европы по боксу среди профессионалов в супертяжелом весе Максим Маслов, по видеосвязи в поддержку проекта выступят известные российские спортсмены, актеры, офицеры и общественные деятели.

В 12:00 на площадке перед железнодорожным вокзалом Екатеринбурга (ул. Вокзальная, 22, напротив зоны пригородных касс, слева от главного входа) пройдет празднования Дня создания кинологической службы в МВД России. В программе: показательные выступления по поиску имитаторов взрывчатых и наркотических веществ; элементы общего курса дрессировки служебных собак; задержание преступника; выборка вещи по индивидуальному запаху и многое другое. Также зрителям продемонстрируют дог-фрисби фристайл.

В 12:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия основания Нижнего Тагила. С докладами о реализации плана основных мероприятий по выступят глава города Владислав Пинаев и председатель городской думы Алексей Пырин. Также запланированы выступления депутата Законодательного собрания Свердловской области, управляющего директора Евраз НТМК Алексея Кушнарева и директора Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвиры Меркушевой.

В 12:00 в Ирбите стартует этап чемпионата России на мотоциклах с колясками, в котором примут участие более 20 команд. В дни мотокросса в Ирбите будут организованы обзорные экскурсии по городу, выездная экспозиция государственного музея мотоциклов, любители мотоспорта смогут приобрести мотоциклетную атрибутику.

В 14:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 4 этаж, зал № 7А) состоится оглашение приговора по делу об убийстве на новогоднем корпоративе. Преступление было совершено в декабре 2017 года в Краснотурьинске. Работники «Теплокомсервиса» отмечали Новый год. По версии следствия, в ходе застолья один из электриков в грубой форме высказал претензии своей коллеге-женщине, его урезонили, но тот затаив обиду вышел на улицу, сел за руль автомобиля, протаранил ворота заведения и въехал в группу людей. Под колесами автомобиля пострадали 2 человек, один из которых скончался. Судья: Минеев Андрей Николаевич.

В 15:30 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 118) состоится заседание рабочей группы комиссии по рассмотрению заявки инициативной группы о проведении референдума по строительству храма святой Екатерины. На заседании будут оглашены итоги проверки документов, поданных инициативной группой.

В 15:30 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. В нем примут участие представители всех медицинских организаций региона. В рамках мероприятия состоится вручение государственных наград, будут подведены итоги конкурса «Мой любимый доктор». В 15:30 пройдет пресс-подход министра здравоохранения Андрея Цветкова.

В 18:00 в ИЦАЭ Екатеринбурга (ул. 8 Марта, 62, отдельный вход с ул. 8 Марта) состоится традиционный вечер «Моя наука». Он будет посвящен изобразительному искусству. В 18:00 мастер-класс по созданию комикса «Путешествие на атомном ледоколе» проведет художник Елена Ясная; в 19:00 начнется лекция фотографа Александра Осипова (Ежъ) «Движущая сила популярности»; в 20:00 – лекция художника Алексея Горбута «Новая жизнь комиксов в России».

Екатеринбург. Другие новости 20.06.19

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