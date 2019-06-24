24 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

24.06.2019, понедельник

В 08:00 состоится утренняя пробежка участников конференции городов – организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA – 2018 по набережной Исети с призером Олимпийских игр по лыжным гонкам Иваном Алыповым.

В 10:00 на площадке отеля Four Elements (Екатеринбург, пр. Ленина, 9а, конференц-зал «Москва 1») начнется конференция по развитию туризма в городах – организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA – 2018 с участием первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, заместителя начальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Натальи Беленко, президента Ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимира Шарова. Участники конференции посетят объекты, которые планируется включить в межрегиональный туристский маршрут по городам, принимавшим чемпионат. В 14:00 – смотровую площадку бизнес-центра «Высоцкий» (ул. Малышева, 51), в 14:40 – Храм-на-Крови и культурно-просветительский центр «Царский» (ул. Царская, 8), в 16:30 – границу Европы и Азии (16 км Московского тракта).

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией, который отмечается 26 июня. Главный нарколог УрФО Антон Поддубный и главный нарколог Свердловской области Олег Забродин представят данные о выявлении наркозависимых на территории Свердловской области, расскажут о действии современных видов наркотиков, о способах лечения и мерах профилактики, в том числе о профилактике употребления наркотиков в учебных заведениях.

В 11:00 в Белоярском городском округе на 36-м км автодороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень пройдут межведомственные тактико-специальные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. По легенде учения, на трассе случилась авария с участием автобуса с детьми и бензовоза, из которого вытекло топливо. В учении будут задействованы 76 человек, 17 единиц специальной техники.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам весенне-летних смен фонда «Золотое сечение» в 2019 году. Директор фонда Елена Короткова, младший научный сотрудник Института теплофизики УрО РАН, председатель совета молодых ученых, разработчик и преподаватель дополнительной образовательной программы по физике и наноматериалам Дмитрий Галкин, директор Уральского института управления – филиала РАНХиГС Дмитрий Репин и ректор Екатеринбургского государственного театрального института Анна Глуханюк расскажут об особенностях образовательных программ, реализованных на сменах этого года, обсудят перспективы дальнейшего сопровождения детей, показавших выдающиеся способности во время обучения, представят формы работы с выпускниками Фонда. Также спикеры поделятся подробной информацией о новых образовательных программах весенне-летних смен: «Интеллектуальные энергетические системы», «Физика и наноматериалы», «Актерское мастерство» и «Промышленные вызовы Урала».

В 12:40 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур по цветникам Екатеринбурга. В программе поездка по центру города и презентация высадки растений на клумбу на пересечении проспекта Ленина и улицы Гагарина. Комментарий о посадках дадут представители Зеленстроя.

В 13:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам первенства России по шахматам. Директор Уральской шахматной академии Альберт Степанян и тренеры Уральской шахматной академии Сергей Журавлев и Андрей Шариязданов расскажут о достижениях уральских спортсменов, о поддержке шахматного спорта в регионе. В зале пресс-центра ТАСС будут присутствовать спортсмены Уральской шахматной академии Прохор Москвинов, Артем Пингин, Лея Гарифуллина, Кристина Султанова, Айваз Ядигаров, Маргарита Филиппова, Денис Гордеев и Никита Довбня.

В 13:00 в Екатеринбурге в фотостудии Chuvstvo (ул. Красноармейская, 92а, вход с ул. Декабристов в синие ворота, 2 этаж) состоится открытие фотовыставки «Красота вне возраста» и дефиле моделей возрастной группы 50+.

В 14:00 Первоуральском городском суде (ул. Ватутина, 61а) состоится заседание по делу сотрудника ПНТЗ, который требует у предприятия почти миллион рублей в качестве компенсации за полученную на производстве травму.

Екатеринбург. Другие новости 23.06.19

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