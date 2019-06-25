25 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

25.06.2019, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное заседание. С докладом об исполнении областного бюджета за 2018 год перед депутатами выступит министр финансов региона Галина Кулаченко.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. По вопросу «Об основных направлениях деятельности Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга по борьбе с онкологическими заболеваниями в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на период 2019-2024 годов» перед депутатами выступит начальник горздрава Денис Демидов.

В 11:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького 21/23) состоится расширенное заседание пленума Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров и Координационного совета при губернаторе Свердловской области по делам ветеранов. Участники обсудят итоги празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной и подготовку к празднованию 75-й годовщины, взаимодействие ветеранских организаций с органами власти по вопросам подготовки и проведения Дня пенсионера в Свердловской области, празднование в 2020 году 100-летней годовщины со дня рождения дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Г.А. Речкалова.

С 11:00 до 14:00 в Свердловской областной межнациональной библиотеке (Екатеринбург, ул. Академика Бардина 28) пройдет региональный круглый стол «Актуальные вопросы взаимодействия некоммерческих организаций УрФО с государствами Центральной Азии». В фокусе обсуждения – разработка проектов по взаимодействию НКО ключевых городов субъектов УрФО и Пермского края (Екатеринбург, Челябинск, Курган, Тюмень, Пермь) со странами Центральной Азии. В мероприятии примут участие руководители и заместители руководителей ведущих некоммерческих организаций Уральского федерального округа и Пермского края, деятельность которых связана с работой в мигрантской среде и диаспорах народов стран Центральной Азии.

В 11:00 в Министерстве социальной политики Свердловской области (Екатеринбург, ул. Большакова, 105) состоится подведение итогов реализации проекта «Кулинарное путешествие». Его идея – расширение практических навыков людей с различными категориями инвалидности по приготовлению блюд. Свердловчане с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата, людей с нарушением или отсутствием слуха или зрения, людей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна) посетили мастер-классы, прошедшие на площадках екатеринбургских ресторанов.

В 14:00 на стадионе «Калининец» в Екатеринбурге (ул. Краснофлотцев, 48) начнется чемпионат города Екатеринбурга по легкой атлетике. К участию в чемпионате допускаются мужчины и женщины независимо от возраста. В первый день стартуют забеги на 100, 600, 3 000 метров, бег с барьерами на 400 метров, а также прыжки в длину с разбега, прыжки в высоту и метание копья. Во второй день, 26 июня, пройдет легкоатлетические старты на 300 и 1000 метров. Спортсмены преодолеют дистанции с барьерами на 100, 110 и 2000 метров. Также выявят сильнейшего в тройном прыжке, прыжке с шестом, толкании ядра и метании молота.

Екатеринбург. Другие новости 24.06.19

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