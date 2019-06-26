26 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

26.06.2019, среда

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 в пожарной части ФГКУ «60-й отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской области» (Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 16) пройдет презентация пожарно-спасательных мотоциклов. Мототехника оснащена установками пожаротушения, позволяет оказывать помощь людям, попавшим в ДТП, а также ликвидировать возможные возгорания на начальной стадии. О том, как будут применяться мотоциклы, об особенностях их оснащения и использования расскажет начальник Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона Павел Шерстнев.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится круглый стол, посвященный обсуждению проверки, организованной Генпрокуратурой РФ, по делу группы Дятлова. Адвокат, кандидат юридических наук Евгений Черноусов, директор Свердловского регионального общественного фонда «Памяти группы Дятлова» Юрий Кунцевич, сокурсник погибших, член правления фонда «Памяти группы Дятлова» Петр Бартоломей, автор «Уральского следопыта» Владимир Борзенков, мастер спорта СССР по туризму Алексей Будрин, уральский исследователь и путешественник, член свердловского отделения Русского географического общества Владимир Рыкшин обсудят ход проверки по делу группы Дятлова, поделятся информацией о фактах и версиях гибели туристической группы туристов на Северном Урале, расскажут о взаимодействии с органами власти в ходе расследования, также участники пресс-конференции объявят дальнейшие планы работы общественного фонда.

В 13:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) откроется фотовыставка, посвященная заявочной кампании на право проведения в Екатеринбурге XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года. Спортсмены, руководители федераций, тренеры расскажут о значении Универсиады для дальнейшего развития и популяризации самбо, бокса и регби; спортсмены универсиад прошлых лет вспомнят о своем опыте участия в международных студенческих играх; фотожурналисты поделятся секретами профессиональной спортивной репортажной съемки, представители оргкомитета расскажут об основных этапах подготовки заявочной кампании.

В 14:00 в администрации Октябрьского района (Екатеринбург, ул. Луначарского, 217) начнется прием граждан главой Екатеринбурга Александром Высокинским.

В 15:00 состоится пресс-тур на площадку конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-Экспо». С особенностями уникального сооружения журналистов познакоми генеральный директор компании «Синара-девелопмент» Тимур Уфимцев. Автобус для аккредитованных представителей СМИ отправится в 14:00 от резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23).

В 16:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) заседание рабочей группы по строительству храма святой Екатерины. В повестке: утверждение списка площадок для строительства храма, обсуждение предложений о дате и сроках проведения опроса, методиках его проведения, формах опросного листа, минимальной численности жителей, участвующих в опросе.

В 16:00 в Региональном исполкоме партии «Единая Россия» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7) пройдет заседание президиума регионального политсовета, на котором будет выдвинут кандидат в депутаты от «Единой России» в Законодательное собрание Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу №11 на дополнительных выборах.

В 16:00 на площадке регионального исполкома партии «Единая Россия» (ул. Розы Люксембург, 7) состоится церемония награждения региональных победителей Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». Награды получат 10 участников, набравших максимальные баллы и 3 победителя, набравших максимальное количество баллов за минимальное время.

В 19:00 на малой сцене Свердловского театра музыкальной комедии (Екатеринбург, пр. Ленина, 47) при содействии правительства Свердловской области состоится концерт, посвященный 95-летию Шарля Азнавура. Организаторы: генконсульство Франции в Екатеринбурге и почетный консул Армении в Екатеринбурге. Знаменитые шлягеры исполнит французская певица Анкине, которая прибыла из Парижа в Екатеринбург для участия в мероприятии. Планируется, что в открытии концерта примут участие вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, министр – советник посла Франции в России Поль-Бертран Барэ, представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов.

Екатеринбург. Другие новости 25.06.19

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