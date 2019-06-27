27 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

27.06.2019, четверг

В 07:00 на аэродроме Логиново (Белоярский ГО) начнется соревновательная программа состязаний по парашютному спорту «Европа – Азия», которые проводит региональное отделение ДОСААФ России. В 11:00 состоится торжественное открытие соревнований.

В 09:30 от резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) отправляется пресс-тур для знакомства с работой и возможностями системы видеомониторинга «Лесохранитель», направленного на раннее обнаружение лесных пожаров. Специалисты регионального диспетчерского центра Уральской базы авиационной охраны лесов продемонстрируют, как видеомониторинг осуществляется в диспетчерском центре. Затем у журналистов будет возможность выехать к антенно-мачтовому сооружению в черте города, на котором размещена видеокамера системы «Лесохранитель». Об эффективности работы системы расскажет директор специализированного учреждения по тушению лесных пожаров Уральской базы авиационной охраны лесов Денис Шуплецов. О технологии, с помощью которой организована онлайн-система, особенностях ее технического обслуживания и возможностях видеокамер, расскажет руководитель по работе с государственными клиентами «Мегафона» на Урале Антон Чернышов.

В 13:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) пройдет торжественная церемония 113-го выпуска врачей Уральского государственного медицинского университета. Планируется участие заместителя губернатора Павла Крекова и министра здравоохранения Андрея Цветкова. Состоится традиционная передача белого халата выпускника первокурснику, а также выступление хора студентов университета и сольные вокальные номера в исполнении выпускников.

В 15:00 в Доме Севастьянова (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) состоится торжественная церемония чествования лучших выпускников Свердловской области. Их поздравят заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина.

В 15:00 в музее Бориса Ельцина (ул. Ельцина, 3, Ельцин-центр) пройдет Международная конференция «Новые городские истории: между библиотекой, музеем и городом» в рамках культурной программы «Новая библиотека» от российско-голландского проектного бюро Svesmi, московского арт-агентства The July 16 и муниципального объединения библиотек Екатеринбурга при поддержке управления культуры администрации города.

Екатеринбург. Другие новости 26.06.19

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