Дополнение к анонсам

В 11:00 в Екатеринбурге на Макаровском мосту председатель комитета по строительству администрации города Николай Сметанин расскажет о завершении первого этапа работ по реконструкции моста и прокомментирует испытания, прошедшие на объекте в преддверии открытия движения по мосту.

В 11:00 в Екатеринбурге на пересечении улиц Мира и Блюхера состоится открытие обновленного сквера, реконструкция которого была завершена на днях. В открытии сквера примет участие глава Кировского района Александр Лошаков.

В 12:00 часов в киноконцертном театре «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2) состоится прием одаренных выпускников 2018/2019 учебного года.

В 16:00 в Екатеринбурге в парке имени К.Е. Архипова (ул. Бардина, 47) начнутся народные гуляния, приуроченные к празднованию 85-летия Ленинского района Екатеринбурга. Для гостей будет организована большая концертная программа с участием детских творческих коллективов, фотозона «Я люблю Ленинский!», игротека. В парке пройдут спортивное шоу, шоу мыльных пузырей, игра-квест «Миссия выполнима. Операция «День района» и силовое многоборье: армрестлинг, перетягивание каната, подтягивание.

Екатеринбург. Другие новости 27.06.19

27 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / Новым главой избиркома Екатеринбурга станет Вадим Антошин. / Высокинский выступил против размещения храма на месте снесенной телебашни. Читать дальше

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