28 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

28.06.2019, пятница

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов совершит рабочую поездку в Кушвинский городской округ, где примет участие в открытии нового цеха сушки деминерализованной сыворотки и сухого обезжиренного молока на Кушвинском молзаводе «Молочная благодать» и запуске в эксплуатацию катка с искусственным льдом «Благодать арена». Автобус для СМИ отправится от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) в 08:00.

В 09:30 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) откроется Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании». Спикер – Вероника Пиджакова, координатор партийного проекта «Единой России» «Единая промышленная карта».

В 11:00 в Инновационном культурном центре Первоуральска (ул. Ленина, 18б) состоится церемония подписания соглашения о развитии комфортной городской среды. Подписи под документом поставят губернатор Евгений Куйвашев, акционер группы ЧТПЗ Андрей Комаров, глава администрации Первоуральского городского округа Игорь Кабец и руководитель Центра аналитики города Сергей Капков. По итогам подписания состоится пресс-подход. В 12:00 начнется выездное заседание правительства региона. С докладами выступят глава Первоуральска Игорь Кабец, министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов и министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков. Автобус для аккредитованных представителей СМИ отправляется в 08:30 от резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 11:00 в региональном исполкоме партии «Единая Россия» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7) общественники – активисты партпроекта «Народный контроль», депутаты и представители власти обсудят проблему нелегальных нестационарных объектов (торговые ларьки и павильоны), а также методы и способы борьбы с ними. Спикеры: Дмитрий Чукреев, региональный координатор партийного проекта «Народный контроль»; Андрей Альшевских, депутат Госдумы РФ; Валентин Лаппо, депутат заксобрания; Владимир Смирнов, депутат гордумы; Елена Бондаренко, депутат гордумы; представители МУГИСО.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная закрытию перекрестного Года Японии и России в городе Осака. Министр, заведующий информационным отделом посольства Японии Тосио Ямамото, заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, председатель Свердловского областного отделения общества «Россия Япония» Вадим Занин, японский DJ Сунамори, японский скульптор Тору Курокава расскажут об итогах перекрестного года Японии и России, поделятся информацией о скульптуре, над которой сейчас в Полевском работает Курокава-сан из Киото, обсудят открытие форума японской культуры, а также презентуют фестиваль «Японская осень на Урале».

В 11:00 в торговом центре «Мега» (Екатеринбург, ул. Металлургов, 87) состоится открытие выставки «Никто не говорит об этом», посвященной профилактике насилия над детьми. В открытии выставки примет участие Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. В основе выставки – комиксы, созданные екатеринбургскими специалистами.

В 13:30 на площадке отеля Angelo by Vienna House Yekaterinburg (Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 55а) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению Ural Music Night – 2019. Первый концерт UMN начнется в зале прилета аэропорта Кольцово в 12:30. Директор фестиваля Евгений Горенбург, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, участник группы Brainstorm (Латвия) Ренарс Кауперс, участник группы «Ромарио» Роман Луговых, директор по маркетингу телекоммуникационной группы «Мотив» Екатерина Хворостова, победитель классического «Евровидения-2018» Иван Бессонов, участник группы Grupo Fantasma (США) Кино Эспарза расскажут о подготовке к проведению Ural Music Night, объявят программу фестиваля. Автобус для журналистов отправится от Дома офицеров в 12:15.

В 14:00 в Доме офицеров Центрального военного округа (Екатеринбург, ул. Первомайская, 27) сотрудники отделов охраны и кинологи ГУФСИН отметят 100 и 110-летие со дня основания служб. В мероприятии примут участие более 200 сотрудников и ветеранов отделов охраны и кинологических служб ГУФСИН России по Свердловской области, представители ветеранской Росгвардии, Общественной палаты Свердловской области.

В 15:00 в спортивном комплексе Уральского государственного экономического университета (Екатеринбург, ул. 8 Марта 62) начнется церемония открытия Спартакиады учащихся России по скалолазанию. Завершатся состязания 30 июня.

В 15:30 в средней общеобразовательной школе № 56 Артемовского (ул. Свободы, 82) уральские выпускники заложат Капсулу времени в рамках федеральной акции «Твой ход». Спикеры: Игорь Мороков – Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области; Юрий Биктуганов – министр образования и молодежной политики Свердловской области.

В 16:00 во Дворце культуры «Ровесник» города Заречного (ул. Ленина, 11) начнутся общественные обсуждения в формате общественных слушаний по предварительному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду и материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии по сооружению и эксплуатации объекта «Белоярская АЭС. I очередь. Комплекс переработки жидких радиоактивных отходов». В 14:30 в холле 2 ДК пройдет подход к прессе. На вопросы журналистов ответят: генеральный директор АО «Раопроект» Александр Собко; главный инженер проекта филиала по реализации капитальных проектов АО «Концерн Росэнергоатом» Ирина Житенёва; заместитель генерального директора – директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» Иван Сидоров; глава городского округа Заречный Андрей Захарцев.

В 18:40 в Свердловской государственной академической филармонии (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38а) начнется IV музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет…». В 18:40 в малом фойе состоится пресс-подход с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и народного артиста РФ, президента Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» им. И.Н. Вороновой Дениса Мацуева. В 19:00 в большом зале филармонии назовут стипендиатов Межрегиональной благотворительной программы «Новые имена», которые получат путевки в летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале, дипломов программы «Новые имена». Затем на сцену выйдет Уральский молодежный симфонический оркестр под управлением дирижера Алексея Богорада (Москва). Солистами выступят народный артист РФ Денис Мацуев и обладатель гран-при Astana Piano Passion, пианист Петр Акулов.

Екатеринбург. Другие новости 27.06.19

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