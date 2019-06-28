Дополнение к анонсам

В 16:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 340) состоится заседание городской избирательной комиссии. В повестке в числе прочих вопрос об избрании председателя комиссии.

Екатеринбург. Другие новости 28.06.19

28 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Эсеры» решили выставить в Серовском округе фельдшера скорой помощи. / «Это наш дамоклов меч над властью», – активисты подали в избирком Екатеринбурга повторную заявку о референдуме по храму в сквере (ДОКУМЕНТ). Читать дальше

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