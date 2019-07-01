1 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

01.07.2019, понедельник

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная реализации национального проекта «Наука» в Свердловской области. Председатель УрО РАН, директор Института органического синтеза УрО РАН, академик РАН Валерий Чарушин, научный руководитель Института органического синтеза УрО РАН, академик РАН Олег Чупахин, и.о. главного ученого секретаря УрО РАН, доктор технических наук Алексей Макаров, зав лабораторией асимметрического синтеза Института органического синтеза УрО РАН, доктор химических наук Виктор Краснов расскажут об участии институтов УрО РАН в национальном проекте «Наука», о перспективах создания международного НОЦ в области материаловедения на базе академических институтов и Уральского федерального университета и подведут итоги недавно прошедшего в Екатеринбурге масштабного форума по медицинской химии «Медхим-2019», где обсуждались проблемы разработки и продвижения новых лекарств.

В 15:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к.120) под руководством помощника полномочного представителя президента РФ Анны Ленской состоится совещание по экологии и природоохранной деятельности.

Екатеринбург. Другие новости 28.06.19

Водоканал будет менять трубы на участке, где уложили новый асфальт. / СМИ: в деле начальника полиции Первоуральска появился еще один «взяточный» эпизод. / Первоуральску предложили программу развития, которая потребует миллиардов – в том числе из бюджета (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»