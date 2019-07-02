2 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

02.07.2019, вторник

В 09:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание в МБУ ДОЛ им. Титова (Верхняя Сысерть) и МБУ ДОЛ «Космос» (Сысертский район, пос. Двуреченск) отправится депутатская группа «Женская фракция». В заседании примут участие заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов; начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева; начальник департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Строшкова; заместитель главы администрации Ленинского района по социальным вопросам Элена Беруашвили; заместитель главы администрации Орджоникидзевского района по социальным вопросам Александр Дмитриев.

В 10:00 в Уральском банке ПАО Сбербанк России (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67) начнутся мероприятия национального финала Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Участие в открытии примут министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, директор института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС, руководитель чемпионата в России Вячеслав Шоптенко, директор Уральского института управления РАНХиГС Дмитрий Репин, полуфиналист «Лидеров России» и мировой чемпион GMC 2014 года в Сочи Вячеслав Зырянов и председатель Уральского банка ПАО Сбербанк России Владимир Черкашин. В национальном финале примут участие около 150 менеджеров, государственных служащих и студентов более чем из 20 регионов России, в том числе полуфиналисты, финалисты и победители конкурса «Лидеры России», и победители Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!». По итогам национального финала будет определена лучшая команда, которая представит Россию 4-6 июля в мировом финале чемпионата. Награждение победителей состоится 3 июля.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная победе екатеринбургской команды школьников на международном конкурсе юниоров по робототехнике в Ганновере Robocup Junior Euro 2019. Роботы Чижик и Пыжик, которые принесли золото екатеринбургской команде на международном чемпионате робототехники прибыли из Германии в Екатеринбург после потери и нескольких дней розыска. Что произошло на международных соревнованиях в Ганновере? Какой прогресс в робототехнике совершила уральская команда? На эти и другие вопросы ответят: члены команды Даниил Байдерин, Дмитрий Грязнов, Александр Исаков и Кирилл Фролов; Леонид Байдерин, тренер; Андрей Русаков, начальник отделения политехнического образования Дворца молодежи; роботы Чижик и Пыжик.

В 13:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова о реализации на Среднем Урале национального проекта «Экология». Речь пойдет об эффективном обращении с отходами производства, снижении уровня загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах, экологической реабилитации водных объектов, сохранении биологического разнообразия и т.д.

В 13:45 в Академическом районе начнется пресс-тур – презентация первых домов квартала «Близкий». Планируется вручение ключей первым жителям, экскурсия по квартирам, брифинг с участием генерального директора АО «РСГ-Академическое» Виктора Кривошеина (ориентировочно в 15:00). Автобус для журналистов отправится в 13:15 от Театра эстрады (ул. 8 Марта, 15).

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. С докладом «О реконструкции Южных аэрационных сооружений «МУП «Водоканал» перед депутатами выступит и.о. генерального директора МУП «Водоканал» Владимир Коромыслов.

В 14:00 в администрации Каменска-Уральского (пр. Победы, 38а) состоится выездное заседание депутатского совета «Единой России». Партийцы обсудят реализацию национальных проектов, упрощение декларирования доходов депутатов сельских поселений, а также реализацию партийного проекта «Детский спорт». Спикеры: Виктор Шептий, секретарь СРО ВПП «Единая Россия», первый вице-спикер ЗССО; Елена Чечунова, руководитель фракции «Единая Россия» в ЗССО; Михаил Ершов, депутат ЗССО, координатор партийного проекта «Детский спорт».

В 15:00 в Екатеринбурге состоится брифинг, посвященный организации безопасных подходов к школе № 83 (ул. Плотников, 15б). Спикер: заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Сергей Яскевич и заместитель главы администрации Верх-Исетского района по вопросам благоустройства Сергей Картавенко.

В 15:30 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная реализации международного проекта «Польша и Россия: диалог поколений». Министр международных связей Свердловской области Василий Козлов, проректор по учебной работе Государственной профессиональной высшей школы им. Ст. Пигоня в Кросно (Польша), кандидат биологических наук Доминик Врубель, директор института гуманитарных наук Государственной профессиональной высшей школы им. Ст. Пигоня в Кросно (Польша), кандидат филологических наук Бартош Голaбек, начальник управления научно-образовательной и проектной деятельности Уральского государственного педагогического университета, кандидат исторических наук, доцент Иван Попп, руководитель проекта «Польша и Россия: диалог поколений», психолог Уральского государственного педагогического университета Анастасия Ибатуллина расскажут о целях и задачах проекта, о мероприятиях, которые реализуются в рамках международного проекта.

Екатеринбург. Другие новости 01.07.19

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