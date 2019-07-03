3 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

03.07.2019, среда

В 11:00 в Доме журналистов состоится презентация книги директора центра «Аналитик» Андрея Мозолина «Аналитический Конструктор. Методы решения конфликтных ситуаций в общественно-политической сфере». В мероприятии примет участие первый заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области – директор департамента по местному самоуправлению губернатора и правительства Вадим Дубичев.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная экологическим конференциям «Промышленное загрязнение пищи» и «Арктическая платформа Урала», которые пройдут на «Иннопроме». Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, соорганизатор всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов» Юлия Корнеева обозначат итоги IV Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов 2019», поделятся информацией о конференциях в рамках «Иннопрома», представят программу и назовут ключевых спикеров, а также проанонсируют подписание соглашений.

В 11:00 в свердловской филармонии (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38а) состоится презентация пяти новых тромбонов Уральского филармонического оркестра. В программе – мини-концерт квартета тромбонов.

В 12:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, сбор у главного входа) отправится пресс-тур на Уральский завод транспортного машиностроения. Журналистам покажут новые трамвайные вагоны, которые будут представлены на выставке «Иннопром-2019». Планируется динамический показ вагона 415 и презентация нового трехсекционного низкопольного вагона 418. На вопросы журналистов ответит заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

В 12:00 в Екатеринбургском театре оперы и балета (пр. Ленина, 46а, главный вход) состоится генеральный прогон балета «Дон Кихот», который завершит 107-й театральный сезон.

В 14:00 в Окружном доме офицеров ЦВО (Екатеринбург, ул. Первомайская, 27, сбор гостей в 13:00) руководитель отделения посольства Белоруссии в Екатеринбурге Василий Кунский вручит уральцам – ветеранам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в сражениях на территории Белоруссии, юбилейные медали, посвященные 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Планируется, что с приветственным словом к участникам обратится Дмитрий Николаевич Суворов (94 года) – ветеран, человек-легенда, в прошлом солдат, который в 1944 году первым в ходе операции «Багратион» вошел в Минск. Церемония приурочена к государственному празднику Белоруссии – Дню независимости Республики. До начала мероприятия в фойе ОДО можно ознакомиться с выставкой трофейного оружия, формы одежды Вооруженных сил РФ.

В 14:00 в Красноуфимском ГО в организационно-методическом центре по народной культуре в деревне Приданниково (ул. Первомайская, 1а) вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько проведет совещание, посвященное реализации национального проекта «Экология» и переходу на новую систему обращения с ТКО. Предполагается, что в совещании примут участие коммерческий директор регионального оператора ТБО «Экосервис» Радик Хисамутдинов, глава муниципалитета Олег Ряписов, представители общественности. Автобус для СМИ отправится от резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23) в 10:00.

С 18:30 до 19:30 в отеле «Онегин» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49) пройдет награждение победителей национального финала чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Участники-спикеры: Борис Кириллов – заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе; Павел Креков – заместитель губернатора Свердловской области; Татьяна Дьяконова – председатель клуба лидеров России «Эльбрус», победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018, помощник министра экономического развития РФ; Вячеслав Шоптенко – директор института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС, руководитель чемпионата в России.

Екатеринбург. Другие новости 02.07.19

Журналистам показали новый квартал для молодых семей в Екатеринбурге (ФОТО). / Очевидцы: в Екатеринбурге прямо на улице расстреляли человека. / В выходные на Уралмаше закроют движение трамваев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»