4 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

04.07.2019, четверг

В 10:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, сбор у главного входа) начнется объезд для контроля за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий. На вопросы журналистов ответит заместитель главы города по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Алексей Гейко.

В 11:15 министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и заместитель главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко проверят, как ведется благоустройство дворов в Екатеринбурге по программе формирования комфортной городской среды. Планируется осмотр дворовой территории по ул. Азина, 39, и двора, объединяющего многоквартирные дома по ул. Луначарского, 74, ул. Шевченко, 8 и ул. Мамина-Сибиряка, 73.

В 12:00 в Екатеринбурге в здании заксоюрания (ул. Б. Ельцина, 10, 4 этаж, зал заседаний) пройдет заседание комитета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 13:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов расскажет о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» и нацпроекта «Экология» в части перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

В 14:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) пройдет пресс-показ выставки стрит-фотографа Вивиан дель Рио «Смотреть, чтобы видеть». Проект открывает вторую часть ежегодного фестиваля художественной фотографии «Фотолето-2019». На выставке, которая откроется для посетителей в 18:30, зрители смогут ознакомиться с результатами интенсивной и разнообразной съемки фотохудожницы на улицах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

В 19:00 в отеле «Хаятт Ридженси Екатеринбург» (ул. Б. Ельцина, 8) пройдет открытие мирового финала чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. В 19:15 состоится пресс-подход с участием заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, президента СДГ – Симуладорес э Моделос де Гестао, международного организационного комитета, основателя чемпионата в мире Луиса Энрике Алвес Коста, управляющего директора СДГ – Симуладорес э Моделос де Гестао, организатора Чемпионата в мире Жоао Филипе Матосо Энрике, директора института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС, руководителя Чемпионата в России Вячеслава Шоптенко. В 19:30 состоится церемония открытия мирового финала чемпионата. В нем примут участие представители более 20 стран мира – студенты, бизнесмены и государственные служащие из Европы, Африки и Азии, в том числе и победители национального финала в России.

Екатеринбург. Другие новости 03.07.19

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