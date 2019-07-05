5 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

05.07.2019, среда

В 10:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) начнет работу I выездная сессия Веронского евразийского экономического форума в Екатеринбурге на тему «Россия и Италия: искусство инноваций». Старт работе сессии дадут первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и председатель совета директоров «Банк Интеза», глава представительства группы «Интеза Санпаоло» в России, президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико. В мероприятии примут участие представители органов власти, бизнес-сообщества и эксперты. В 10:20, сразу после открытия сессии, в зале под куполом состоится пресс-подход Алексея Орлова и господина Фаллико.

С 10:00 до 17:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, 3) пройдут мероприятия соревновательной части мирового финала Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция – открытие Х фестиваля уличного искусства Stenograffia в Екатеринбурге. После пресс-конференции специально для журналистов организована экскурсия по локациям, где работают художники. Какие творческие форматы будут тестироваться в столице Урала? Чем запомнится десятая Stenograffia в российских городах? На эти и другие вопросы ответят: Константин Рахманов, руководитель, сооснователь фестиваля, уличный художник; Андрей Колоколов, идеолог, сооснователь фестиваля, уличный художник; Анна Клец, координатор фестиваля, руководитель волонтёрского движения; Покрас Лампас, художник-каллиграф (Россия); Fanakapan, уличный художник (Великобритания); Екатерина Куземка, заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью.

В 11:00 в здании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (ул. Пушкина, 6, 2 этаж, конференц-зал) пройдет пресс-завтрак в преддверии «Иннопрома». Участники пресс-завтрака – первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов, президент ГК Formika Максим Зверков, директор деловой программы выставки Антон Атрашкин. В ходе пресс-завтрака участники расскажут об особенностях деловой программы юбилейного «Иннопрома», участии промышленников и предпринимателей в выставке, поделятся опытом взаимодействия ГК Formika и уральского бизнеса.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится внеочередное заседание, на котором депутаты заслушают отчет главы города Александра Высокинского о результатах его деятельности и деятельности администрации Екатеринбурга за 2018 год.

В 14:00 в Екатеринбурге на набережной от улицы Малышева до Куйбышева (сбор у магазина «Стрелец» на ул. Малышева) будет представлено новшество в благоустройстве Екатеринбурга – тротуарное покрытие Terraway. Будут протестированы гидроизоляционные свойства материала. О других свойствах покрытия расскажет заместитель председателя комитета благоустройства администрации города Виктор Юровицкий.

В 15:00 в Екатеринбурге (поселок Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2) состоится открытие второй очереди контейнерного терминала CIT. Проект реализован группой компаний «Оборонснабсбыт» при поддержке регионального правительства. В мероприятии примут участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и президент группы компаний «Оборонснабсбыт» Владислав Усанов. По окончании церемонии открытия пройдет пресс-подход ее участников.

Екатеринбург. Другие новости 04.07.19

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