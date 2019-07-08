8 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

08.07.2019, понедельник

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) начнет работу Х международная промышленная выставка «Иннопром-2019».

В Свердловской области пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности. В 10:00 на Свердловской областной станции переливания крови (ул. Пальмиро Тольятти, 8) начнется донорская акция «Родная кровь». Сдавать кровь будут супружеские пары и донорские династии. В 11:00 в отделе ЗАГС Октябрьского района Екатеринбурга (ул. Луначарского, 220) состоится торжественное награждение трех семейных пар знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь», одной пары – медалью «За любовь и верность» и вручение знака отличия «Материнская доблесть». В 15:00 в Ленинском районе Екатеринбурга (ул. Вайнера, 13) пройдет праздничное мероприятие, в котором примут участие шесть семейных пар, проживших в браке долгие годы, а также три семейные пары, взявшие на воспитание приемных детей и воспитавших их достойными гражданами.

В 11:00 в Синарском районном суде Каменска-Уральского (ул. Тевосяна, 1) продолжится заседание по делу бывшего главы города и управляющего Южным округом Михаила Астахова.

Екатеринбург. Другие новости 05.07.19

Тротуар впитывает молоко и пиво. Екатеринбургские чиновники продемонстрировали свойства новых пешеходных дорожек (ФОТО, ВИДЕО). / Депутаты не приняли отчет Высокинского. / Сотрудница красноярского театра умерла после прогулки в дендрарии в Екатеринбурге – ее укусил клещ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»