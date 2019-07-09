9 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

09.07.2019, вторник

В 09:00 в Александро-Невском Ново-Тихвинском монастыре (Екатеринбург, ул. Зеленая Роща, 1) начнется Божественная литургия в честь годовщины со дня обретения Тихвинской иконы Божией Матери. Богослужения возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. По завершении богослужения, в 11:00, состоится традиционный праздничный крестный ход с Тихвинской иконой Божией Матери. По окончании крестного хода начнется праздничная программа с концертом.

В 10:00 на площадке конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) начнется Глобальный саммит по производству и индустриализации. Ожидается, что мероприятие посетят представители более 40 государств, в том числе президент РФ Владимир Путин.

В 11:30 в конференц-зале отеля «Анжело» (Екатеринбург, ул. Бахчиваджи, 55а) начнется экспортный форум с участием 55 торговых представителей Российской Федерации в иностранных государствах. Откроет мероприятие министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов. В программе – индивидуальные переговоры в формате В2G между торгпредами и руководителями предприятий. На встречу аккредитовано более 100 предприятий Свердловской области, представляющих приоритетные с точки зрения реализации национального проекта по международной кооперации и экспорту высокотехнологичные отрасли. Форум пройдет в рамках Х Международной промышленной выставки «Иннопром».

В 12:40 в Екатеринбурге на площадке возле ДИВСа (Олимпийская набережная, 3) начнутся международные турниры по баскетболу 3х3 – Challenger (среди мужчин) и Мировая женская серия. Среди участников все золотые медалисты Евроигр в составе сборной России. В мужском турнире сыграют клубные команды из России, Китая, Швейцарии, Словении, Чехии, Сербии, Франции и Египта. В женском турнире за победу поспорят сборные Франции, США, России, Румынии, Венгрии, Монголии, Чехии и Белоруссии. 9 июля пройдут квалификационные игры. Завершатся состязания 10 июля.

В 14:30 в клинике «УГМК-Здоровье» (ул. Шейнкмана, 113) врачи проведут показательную артроскопическую операцию на плечевом суставе. До начала операции состоится брифинг с заведующим отделением травматологии, ортопедии Алексеем Баженовым и врачом-травматологом-ортопедом Евгением Бояром.

В 19:30 в Екатеринбурге начнется фестиваль Science Bar Hopping: 16 молодых ученых неформально расскажут в 8 городских барах о своих исследованиях. Темы выступлений: нанотехнологии, IT, история, астрономия, физика, экология, философия, медицина. Полный список участников и площадок на сайте: https://sciencebarhopping.ru/. Мероприятие организуют Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа «Роснано»).

Екатеринбург. Другие новости 08.07.19

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