10 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

10.07.2019, среда

В 10:00 на площадке конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) продолжит работу международная промышленная выставка «Иннопром-2019».

В 10:00 в городском суде Асбеста (ул. Королева, 24, зал № 4) состоится заседание по делу бывшего замглавы Белоярского городского округа по ЖКХ Сергея Прохоренко, обвиняемого в получении взятки. Судья Александр Вознюк.

В 15:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, павильон № 4, зал пленарных заседаний № 9) пройдет заседание регионального политического совета партии «Единая Россия». Партийцы подведут итоги конкурса социальных проектов первичных отделений ЕР в Свердловской области. Победители получат партийные гранты на их реализацию. Спикеры: Виктор Шептий, секретарь СРО ВПП «Единая Россия»; Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 09.07.19

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