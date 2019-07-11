11 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

11.07.2019, четверг

В 09:30 в Екатеринбурге активисты партийного проекта ЕР «Безопасные дороги» проверят реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сбор журналистов на ул. Луначарского, 203 (Управление автомобильных дорог)

В 10:00 в Первоуральске (ул. Горького, 1) пройдет конкурс на право ношения «черного берета» – отличительного знака спецназовца. В конкурсе примут участие до 40 бойцов отряда «Россы».

11 июля в Екатеринбурге продолжит работу X Международная промышленная выставка «Иннопром».

В 10:00 на стенде Свердловской области состоится презентация социальных проектов малого бизнеса Свердловской области.

В 10:00 на стенде Екатеринбурга (1 павильон, 1D3) состоится пресс-завтрак, в котором примут участие заместитель главы города по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов и начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева. Представители СМИ смогут подробнее узнать об итогах учебного года 2018-2019, а также о промежуточных итогах летней оздоровительной кампании, которая полным ходом идет в уральской столице.

С 11:00 до 16:00 на площадке стенда Екатеринбурга пройдёт образовательный квест для детей «Путешествие по Цифрограду». Группу детей встретит робот и пригласит в путешествие по городу будущего – Цифрограду.

В 13:30 на стенде Свердловской области состоится вручение премий губернатора в сфере информационных технологий

В 14:00 («Екатеринбург-Экспо», павильон 4, зал 6) состоится заседание Координационного совета правительства Свердловской области по кадровому обеспечению экономики региона.

В 18:30 в Екатеринбурге на первой платформе железнодорожного вокзала «Екатеринбург-Пассажирский» состоится праздничный митинг, организованный по случаю отправки железнодорожного состава в рамках проекта «Поезд здоровья». Порядка 600 юных свердловчан отправятся на побережье Черного моря в детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России». Отправка поезда состоится в 19.40.

В 20:00 в Екатеринбурге на перроне вокзала (платформа №1, первый путь) пройдет концерт в рамках фестиваля «Безумные дни», «Музыка странствий» Свердловской филармонии.

Екатеринбург. Другие новости 10.07.19

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