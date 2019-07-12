12 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

12.07.2019, пятница

В 11:30 в лагере «Чайка» (город Сысерть) состоится открытие IX фестиваля загородных детских оздоровительных лагерей «Новая звезда – 2019». Гостями фестиваля станут: заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Баранов, начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева, председатели районных оздоровительных комиссий, депутаты Екатеринбургской городской думы, секретари районных оздоровительных комиссий. Участниками конкурсных мероприятий фестиваля станут команды детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях: «Чайка», «Красная гвоздика», «Бригантина», «Рассветный», «Уральские самоцветы», «Спутник», «Маяк», «Волна», общее количество участников – 200 человек. Выезд в 10:00 от здания Администрация города Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а).

В 12:00 в Екатеринбурге в ТЮЗе (2 этаж, большое фойе) пройдет пресс-конференция в честь старта V Международного музыкального фестиваля «Безумные дни в Екатеринбурге». Среди спикеров пресс-конференции: Рене Мартен – продюсер, создатель и художественный руководитель фестиваля, представители областной власти и администрации города, генеральный консул Французской Республики в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье, Рустем Хасанов – первый заместитель директора Свердловской филармонии по творческой деятельности, представитель генерального спонсора фестиваля. После пресс-конференции в 13:00 на Фестивальной площади (Атриум у ТЮЗа) состоится церемония Торжественного открытия фестиваля.

В 12:00 в Талице (пл. Молодёжная) председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и министр здравоохранения Андрей Цветков примут участие в профилактической акции «#ДоброВГород», которая реализуется только на территории Свердловской области. Для жителей Талицы будут организованы консультации узких специалистов из ведущих клиник региона, диагностические исследования на мобильных комплексах, профилактические акции, а также обходы маломобильных граждан.

В 13:00 в ДИВСе в рамках Царских дней в Екатеринбурге откроется XV Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». Торжественное открытие выставки начнется с молебна «На начало благого дела», который возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Екатеринбург. Другие новости 11.07.19

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