15 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

15.07.2019, понедельник

В 11:30 в Екатеринбурге в региональном исполкоме «Единой России» (ул. Розы Люксембург, 7, 2 этаж) состоится выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Главной темой станет реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области. Об этом доложат представители министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, администраций Екатеринбурга и Нижнего Тагила, а также представители ФКУ «УРАЛУПРАВТОДОР» и ГИБДД. Ожидается, что в совещании примет участие вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, координатор партийного проекта «Безопасные дороги», депутат Госдумы Владимир Афонский. В 13:00 стартует объезд объектов, ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: федерального, регионального и городского.

В 12:00 в Екатеринбурге специалисты ЕМУП «Спецавтобаза» будут выпускать ранее отловленных собак. Животные были обработаны от паразитов, провакцинированы, стерилизованы, чипированы, а на уши им повешены специальные бирки, чтобы они повторно не попадали в отлов. Выпускать собак – требование изменившегося с этого года законодательства. В мероприятии примет участие председатель Комитета по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга Екатерина Мурзина и главный инженер ЕМУП «Спецавтобаза» Дмитрий Осокин, который расскажет обо всех нюансах работы в новых условиях. Место выпуска животных – перекресток улиц Большой конный полуостров – Водонасосная.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС-урал пройдет пресс-конференция «Царские дни 2019»

15-16 июля в загородном клубе «Паршино» (Богдановичский район, д. Паршино) состоится областной форум «Молодежь! Семья! Россия!». Более 300 специалистов из муниципалитетов региона будут обмениваться успешными технологиями и реальными практиками работы с молодежью.

Екатеринбург. Другие новости 14.07.19

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