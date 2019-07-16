16 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

16.07.2019, вторник

В 10:00 в Екатеринбурге в Белом доме (15 этаж) пройдет заседание Правительства Свердловской области. Основной вопрос повестки – о развитии механизмов сельскохозяйственной кооперации и создании условий для самообеспечения жителей региона сельскохозяйственной продукцией. С докладами выступят министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев и председатель сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «СПАС» (город Сухой Лог) Александр Попков.

С 10:00 в Екатеринбурге пройдет пресс-тур, посвященный подготовке школ Екатеринбурга к новому 2019/2020 учебному году. В мероприятии примут участие заместитель главы по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, заместитель начальника Управления образования Чкаловского района Инна Гумбатова, главный инженер МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту» Вячеслав Дёмин, директор школы № 49 Елена Каримова, начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» Сергей Шабалин, директор школы № 1 Галина Милинцева. Отъезд от здания администрации.

В 12:00 на Октябрьской площади губернатор Евгений Куйвашев вручит ключи от 11 легковых автомобилей директорам лесничеств. В церемонии вручения также участвует министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

В 13:00 в Екатеринбурге в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых (ул. Фрунзе, 78) пройдет Инклюзивный кулинарный баттл. В баттле примут участие студенты из Мексики и читатели Свердловской областной специальной библиотеки для слепых, как тотально незрячие, так и зрячие. В рамках кулинарного состязания каждая из команд должна будет приготовить два блюда. На мероприятии будет работать единственный в Свердловской области профессиональный тифлокомментатор Мария Белькова.

В 15:00 в Екатеринбурге в колонном зале Дома Севастьянова губернатор Евгений Куйвашев вручит жителям региона государственные награды Российской Федерации, президента Российской Федерации и награды Свердловской области.

В 16:00 в Екатеринбурге министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков в ходе рабочей поездки в Асбест ознакомится с работой единственного в России медицинского студенческого отряда из Уральского государственного медицинского университета. Встреча состоится в отделе педиатрии городской больницы (Больничный городок, 7).

В 16:30 в Екатеринбурге в пресс-центре конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвященная итогам десятой Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 и перспективам развития конгрессно-выставочной деятельности в регионе. Автобус для аккредитованных СМИ отправляется в 15.00 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21-23).

16 июля в Арамиль прибудут участники автопробега «Здоровое поколение». Они устроят флешмоб. Также в рамках мероприятия пройдет круглый стол с участием единороссов на тему профилактики наркозависимости среди молодежи. Маршрут автопробега «Здоровое поколение» стартовал в Уфе 15 июля и пройдет по маршруту: Уфа – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Новосибирск – Горно-Алтайск – Барнаул – Омск – Курган – Челябинск – Уфа. Всего активисты проедут 6340 км.

Екатеринбург. Другие новости 15.07.19

В Екатеринбурге пропала еще одна девочка. Раньше ее видели с другой пропавшей (ФОТО). / Президента Киргизии попросили наградить убитого лидера диаспоры на Урале. Виновные до сих пор не задержаны. / ЗОЖники, эко-активисты, руферы и волонтеры LizaAlert: РПЦ озвучила список субкультур, о представителях которых они хотят позаботиться. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»