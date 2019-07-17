17 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

17.07.2019, среда

В 09:45 в Екатеринбурге на площадке портновской мануфактуры SHISHKIN (ул. 40 лет Комсомола, 3б) состоится пресс-конференция, посвященная итогам реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Свердловской области по итогам первого полугодия. Участие в ней примут министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла, основатель портновской мануфактуры, получатель господдержки в рамках нацпроекта Дмитрий Шишкин. В 11.00 запланирован осмотр второй очереди инновационной швейной фабрики – первой в России, где автоматизированы и роботизированы производственные процессы.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Урал» (ул. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке школ Екатеринбурга к учебному году. Участники пресс-конференции: Екатерина Сибирцева, начальник управления образования горадминистрации, Дмитрий Баранов, заместитель главы горадминистрации по вопросам социальной политике.

В 11:00 в Екатеринбурге полномочный представитель президента РФ в УрФО проведет церемонию вручения государственных наград.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Уральской таможни в первом полугодии 2019 года. Начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора расскажет, как построена работа электронной таможни, даст информацию о поступлениях в бюджет, обозначит статистику по импорту/экспорту, а также ответит на вопросы журналистов.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная старту кампании по имущественным налогам. Начальник отдела налогообложения имущества УФНС РФ по Свердловской области Павел Ваняшин расскажет о сроках и порядке уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц, о сроках направления единых налоговых уведомлений, обозначит виды объектов недвижимости, на которые распространяются льготы для физических лиц, а также поделится информацией о новой форме налогового уведомления, о налоговых льготах и документах, необходимых для их получения. Кроме того, спикер пояснит, чем отличается кампания этого года от прошлогодней.

Екатеринбург. Другие новости 16.07.19

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