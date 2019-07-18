18 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

В 12:00 в Екатеринбурге в Центре городских практик «Дом Маклецкого» (Тургенева, 15) состоится презентация третьего этажа – пространства креативных индустрий. О концепции центра, формате резиденций и работе пространства расскажут заместитель начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Елена Трофимова, директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский, руководитель «Дома Маклецкого» Евгения Нестерова, со-основатель Фонда городских инициатив Оксана Котельникова.

В 13:00 в Екатеринбурге в ОДО (ул.Первомайская, 27, второй этаж, офис 216) экспертная комиссия отберёт 30 молодых групп для фестиваля «Старый Новый Рок» на «Волне».

В 13:00 в Каменске-Уральском на промышленной площадке ОАО «КУМЗ» (ул. Заводская, 5) состоится презентация нового прокатного комплекса. В мероприятии примут участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, вице-спикер Законодательного собрания Виктор Якимов, председатель Совета директоров ОАО «КУМЗ» Владимир Скорняков, президент управляющей компании «Алюминиевые продукты» Александр Скорняков, глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков, представители ведущих отечественных научных центров, российских и зарубежных заказчиков продукции КУМЗа, участники и партнеры проекта «Прокатный комплекс», представители компаний «Туполев», «Сухой», «Прогресс», Боинг, СМС Групп, Даниели, Эбнер и других.

В 14:00 в Екатеринбурге в здании администрации Железнодорожного района (улица Мельковская, 7) первый заместитель главы города Александр Ковальчик и заместители главы проведут выездной приём жителей района уральской столицы.

Екатеринбург. Другие новости 17.07.19

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