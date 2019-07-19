19 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

19.07.2019, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге в БЦ «Онегин» (ул. Розы Люксембург, 49) состоится окружное совещание руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Откроют совещание директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Евгений Сильянов и министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

В 10:00 в Екатеринбурге в акватории Верх-Исетского пруда пройдет Первенство России по парусному спорту в матчевых гонках среди юниоров. В состязаниях примут участие 16 экипажей из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Тольятти, Саратова, Самары, Омска, Миасса и Челябинска.

В 10:00 в Нижнем Тагиле в ИК-13 40 осужденных гроссмейстеров из колонии для экс-силовиков одновременно сыграют в шахматы на турнире Анатолия Карпова. Всероссийский турнир проводится в честь Международного дня шахмат. В целом в турнире сыграют одновременно тысячи осужденных.

В 10:00 в Первоуральске пройдет масштабная инспекция ремонта дорог. В рейде также примут участие депутаты Первоуральской городской Думы.

В 10:00 в Екатеринбурге на базе ККТ Космос с 10.00 до 14.00 состоится организационно-массовое мероприятие, посвященное140-летию Екатеринбургского вольного пожарного общества. Специально для жителей и гостей города будет развернута выставка по истории Екатеринбургского вольного пожарного общества из различных предметов, документов и другой атрибутики. Каждый желающий также сможет посетить выставку пожарной техники

от ретроавтомобилей до современных образцов.

В 10:30 в поселке Калиново, ул. Ручейная, 14, состоится открытие нового гостиничного комплекса «Загорье», который станет опорной точкой будущего туристического кластера на озере Таватуй. В церемонии открытия участвуют: министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и руководитель проекта «Загорье» Илья Попов.

В 10:30 в Екатеринбурге в Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15) состоится открытие выставки работ участников регионального конкурса карикатур и плакатов антикоррупционной направленности «Честный мир». Планируется, что участие в мероприятии примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и генеральный директор Союза малого и среднего предпринимательства Свердловской области Вячеслав Архангельский. Планируется, что в течение 2019 года экспозиция будет представлена в качестве передвижной выставки в Восточном и Горнозаводском управленческих округах.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам международного ралли «Шёлковый путь 2019». Уральские спортсмены Сергей Карякин и Антон Власюк одержали победу в классе Т3, а Алексей Шмотьев и Андрей Рудницкий стали бронзовыми призёрами в этой же категории. На пресс-конференции они расскажут о подготовке к соревнованиям, о сложностях, возникших в ходе гонки, поделятся общими впечатлениями от организации мероприятия и уровня подготовки соперников, а также ответят на вопросы журналистов.

В 11:00 в Екатеринбурге в ЕТТУ (ул. Щорса, 11) пройдет пресс-тур-презентация электробуса производства ОАО «Белкоммунмаш». Технологическая новинка была представлена в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019. В настоящее время модель тестируется на сокращенном троллейбусном маршруте № 1 – от Щорса-Белинского до железнодорожного вокзала.

В 13:30 в Екатеринбурге на площадке водной базы ДОСААФ (Малоконный полуостров, 15) вице-губернатор Сергей Бидонько передаст добровольцам Всероссийского студенческого корпуса спасателей аварийно-спасательный катер.

В 14:00 в Екатеринбурге в Областном перинатальном центре (ул. Серафимы Дерябиной, 32) будет дан старт проекту «Детство без опасности». Проект направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов, и предполагает единую систему обучения родителей по обеспечению безопасности перевозки детей в автомобилях. В мероприятии примут участие представители минздрава Свердловской области, руководство подразделения региональной Госавтоинспекции, а также врачи перинатального центра, эксперты и представители общественных организаций.

В 15:00 в Среднеуральске на площадке возле дома по адресу пер. Пихтовый 1/6 вице-губернатор Сергей Бидонько и генеральный директор некоммерческого партнерства «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев вручат ключи от новой квартиры и сертификаты на жилье дольщикам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков в Арамили.

Екатеринбург. Другие новости 18.07.19

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