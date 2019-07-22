22 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

22.07.2019, понедельник

В 10:00 в Каменске-Уральском в Синарском районном суде (ул. Тевосяна 1, зал 2) будет вынесен приговор по уголовному делу управляющего Южным управленческим округом, бывшего мэра Михаила Астахова, обвиняемого в получении взятки.

В 11:30 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС-Урал пройдет пресс-конференция, посвященная итогам кампании по капитальному ремонту многоквартирных домов Свердловской области в первом полугодии 2019 года. Областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Станислав Суханов огласят результаты выполнения плановых показателей за шесть месяцев 2019 года, расскажут о процедуре приемки работ после капитального ремонта МКД, поделятся экспертным мнением о качестве проводимых ремонтов, также спикеры озвучат данные о задолженности свердловчан по взносам за капитальный ремонт.

В 12:00 в Екатеринбурге в «Гринвиче» пройдет пресс-конференция, посвященная открытию нового входа на станцию метро «Геологическая». Встреча журналистов и начало обхода на входе в «Гринвич» с 8 Марта, ближе к филармонии.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании (зал, 3 этаж) пройдет заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании (зал, 2 этаж) пройдет заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.

В 17:00 в Екатеринбурге по адресу (ул. Счастливая, 14) пройдет торжественное открытие ледовой арены «Авто» в микрорайоне Солнечный. Участвуют: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель совета директоров «Форум Групп» Олег Черепанов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, предполагается участие генерального директора УГМК Андрея Козицына. Планируется, что с приветственными словами к гостям церемонии обратятся председатель Совета легенд Ночной Хоккейной Лиги, двукратный Олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Александр Якушев и генеральный директор фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» Игорь Бахмутов. Автобус для аккредитованных представителей СМИ отправится в 15.30 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21).

Екатеринбург. Другие новости 19.07.19

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