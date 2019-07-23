23 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

23.07.2019, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению второго всероссийского конкурса рисунков для детей-инвалидов «Я могу! Я рисую!». Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, директор НПП «Детская восстановительная медицина», инициатор конкурса Евгений Крупин и исполнительный директор АНО ССРДИ «Я могу! Я рисую!» Александр Василевский расскажут о целях и условиях конкурса, поделятся информацией об участниках и жюри. На связь из Салавата (Башкортостан) выйдут мама участника первого конкурса «Я могу! Я рисую!», председатель городской общественной организации матерей, воспитывающих детей-инвалидов, «Материнское сердце» Мария Дорофеева.

В 12:00 в Березовском на территории современного жилого комплекса «Уют-Сити» (пр. Александровский, 3) состоится первое выездное заседание подгруппы Законодательного собрания Свердловской области по контролю за ходом реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В ходе выездного мероприятия будут проведены презентации: инфраструктуры дворовой территории (детские, спортивные площадки, места отдыха, контейнерные площадки с подземными резервуарами сбора ТБО); технологий «Умный дом», «Умный двор». Участники мероприятия: депутаты комитета заксобрания по инфраструктуре и жилищной политике; представители областного министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства; представители Института энергосбережения им. Н.И. Данилова; представители администрации Березовского городского округа.

В 12:00 в ДОЛ «Таватуй» компания «Кейтеринбург» организует пресс-инспекцию с дегустацией блюд детского меню. Спикерами встречи станут: Александр Слизько – директор загородного центра «Таватуй»; Лариса Кошелева – операционный директор Новоуральского филиала компании «Кейтеринбург»; Оксана Романова – технолог Новоуральского филиала компании «Кейтеринбург». Автобус для журналистов отправится от театра эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) в 10:15.

Екатеринбург. Другие новости 22.07.19

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