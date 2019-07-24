24 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

24.07.2019, среда

В 09:30 в лечебно-оздоровительном комплексе «Гранатовая бухта» губернатор Евгений Куйвашев проведет совещание с главами муниципальных образований Свердловской области, посвященное реализации национальных проектов. Основная тема – реализация нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», а также программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и «Умные города». Планируется, что на совещании выступят генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон, заместитель губернатора Олег Чемезов, директор департамента информатизации и связи региона Юрий Гущин. Автобус для аккредитованных представителей СМИ отправляется в 07:45 от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 09:30 в конференц-холле стадиона «Екатеринбург Арена» состоится международный форум «Казахстан – Узбекистан: перспективные рынки для бизнеса». Участие в форуме примут заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла, председатель Ассоциации международного бизнеса и технологий (AMBiT) Хикмат Абдурахманов (Республика Узбекистан), главный директор по развитию глобального бизнеса Zoodmall.com Сардор Мухамедалиев (Республика Казахстан), а также около 200 представителей бизнеса трех стран – участников мероприятия. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 09:40 состоится пресс-подход с участием официальных лиц форума. В 10:00 начнется пленарное заседание «Перспективные направления для экспорта: Казахстан и Узбекистан. Возможности развития и виды поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса».

В 10:00 в Верхней Сысерти на территории детского лагеря «Уральские самоцветы» пройдет 43-я спартакиада загородных оздоровительных лагерей. Почетным гостем мероприятия станет заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.

В 10:30 в Екатеринбурге комиссия, в состав которой включены сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и ГИБДД, проведут приемку школы № 178 (ул. Коммунистическая, 53) к новому учебному году.

В 11:30 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная качеству и безопасности пищевых продуктов в Свердловской области. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов и заведующая отделом гигиены питания, качества и безопасности продукции Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий Татьяна Мажаева оценят ситуацию с продовольственной безопасностью в Свердловской области, расскажут о методах осуществления контроля за качеством продуктов питания в магазинах и на рынках, перечислят самые частые нарушения санитарных норм, поделятся информацией о реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в Свердловской области.

С 12:00 до 18:00 в Екатеринбурге на перекрестке пер. Театрального и пер. Банковского (за зданием ТЦ «Пассаж») в брендированном мобильном пункте в рамках Всероссийской акции Минздрава РФ «Тест на ВИЧ: Экспедиция-2019» пройдет бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. На площадке будут работать волонтеры Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

В 13:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция генерального директора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николая Соломона. Он расскажет о первых итогах реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Свердловской области, о результатах, достигнутых на предприятиях – участниках проекта.

В 14:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) стартует пресс-тур, посвященный предстоящему Дню города. Журналистам покажут, какие социальные объекты будут сданы в преддверии праздника. На вопросы журналистов ответит начальник департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Строшкова.

В 16:00 в здании администрации Кировского района Екатеринбурга (ул. Первомайская, 75) глава города Александр Высокинский проведет выездной прием жителей района.

Екатеринбург. Другие новости 23.07.19

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