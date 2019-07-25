25 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

25.07.2019, четверг

В 11:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится круглый стол по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), ключевой темой которого станут правовые и организационные аспекты работы региональных операторов с юридическими лицами. Участники: заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов; председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Законодательного собрания Свердловской области Сергей Никонов; уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх; руководители региональных операторов Наталья Зубова, Федор Потапов и Анна Распопова; а также представители компаний – потребителей услуг по обращению с ТКО.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 531) под председательством заместителя главы города по вопросам социальной политики Дмитрия Баранова состоится расширенное заседание оргкомитета по подготовке к проведению Дня города. Будет обсуждаться программа праздника. Руководители городских служб и подразделений расскажут о ходе подготовки праздничных мероприятий. По окончании оргкомитета запланирован пресс-подход с участием Дмитрия Баранова.

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению первого фестиваля идей и технологий Rukami в Екатеринбурге, который пройдет 27 и 28 июля в Ельцин-центре. Директор центра поддержки проектов по развитию талантов НТИ АО РВК Наталья Смелкова, заместитель руководителя департамента программ и общественных связей по детским программам фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» Валерия Бармина, региональный оператор фестиваля Rukami Елена Родионова расскажут о подготовке к фестивалю, о целях и задачах мероприятия, огласят программу, в частности, поделятся информацией о региональном этапе Всероссийского конкурса проектов технического творчества среди школьников и студентов, который станет частью фестиваля.

В 11:00 в «Мега Парке» (Екатеринбург, ул. Металлургов, 87, танцевальная площадка) пройдет один из этапов проекта «Школа моего возраста» – «Марафон современного искусства в движении». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и рассчитан на создание системы работы с «молодым» пенсионным возрастом.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю «Старый Новый Рок» на «Волне», который пройдет 26-27 июля на базе отдыха «Волна». Директор фестиваля Евгений Горенбург, координатор фестиваля Арсений Негодяев и куратор направления «фотография креативного кластера» фестиваля фотохудожник Александр Осипов расскажут о возрождении проекта после пятилетнего перерыва в новой концепции, поделятся информацией о хедлайнерах и активностях. Спикеры назовут молодые группы, которые выступят в этом году, а также ответят на вопросы журналистов.

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