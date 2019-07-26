26 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

26.07.2019, пятница

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с гепатитом. Руководитель областного гепатологического центра, главный внештатный гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Свердловской области Елена Бессонова и начальник ФКЗ МСЧ-66 ФСИН России Александр Паньков расскажут о распространенности заболевания в регионе, о статистике заболеваемости гепатитами в Свердловской области, проинформируют о профилактике и лечении вирусов гепатита.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная купальному сезону 2019 года в Свердловской области. Старший госинспектор центрального участка центра ГИМС по Свердловской области Сергей Кабаков и главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко расскажут о статистике и причинах несчастных случаев, произошедших на водоемах Свердловской области с начала купального сезона, напомнят о мерах профилактики, а также дадут прогноз погоды на ближайшие недели.

В 12:00 в Екатеринбурге предприятие «Спецавтобаза» ликвидирует несанкционированную свалку, расположенную на улице Плавильщиков за домом №38. Комментарии по поводу возникновения свалки даст и.о. директора ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова. К участию также приглашены представители надзорных и правоохранительных органов.

В 13:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) пройдет церемония награждения победителей регионального этапа творческого конкурса «Энергичные люди» на лучшее освещение темы развития атомной энергетики в СМИ, а затем – презентация годового отчета об экологической безопасности Белоярской АЭС по итогам 2018 года.

В 13:00 в читальном зале Центра документации общественных организаций Свердловской области (Екатеринбург, ул. Пушкина, 22) состоится открытие выставки «Архив в объективе», посвященной 90-летию организации. В экспозиции будут представлены подлинные документы, рассказывающие об истории партийного архива с 1920-х годов до наших дней. Отдельные блоки будут посвящены повседневной деятельности сотрудников. В числе экспонатов – свидетельства посещения архива выдающимися соотечественниками, видными деятелями региональной политики, науки и культуры, а также фотоотчеты об официальных мероприятиях и праздничных событиях в жизни коллектива.

В 14:00 у мечети «Нур Усман» (Екатеринбург, ул. Декабристов, 14) после молитвы состоится общегородское мероприятие Open Plov, на котором актив сообщества ознакомит единоверцев с результатами переговоров с местными властями по вопросам возобновления строительства Соборной мечети на площади Мира и Согласия.

В 15:00 в центре сохранения исторической памяти Уральского добровольческого танкового корпуса (Екатеринбург, ул. Репина, 19) пройдет мероприятие «На безымянной высоте…», посвященное первому бою УДТК в Великой Отечественной войне. В мероприятии примут участие ветераны войны и военной службы Уральского добровольческого танкового корпуса, представители свердловских ветеранских организаций, ветераны фронтового тыла и заводчане, которые расскажут о вкладе своих предприятий в формирование УДТК. Руководителям ветеранских организаций Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Алапаевска, Талицы и Екатеринбурга будут вручены знамена России и Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 25.07.19

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