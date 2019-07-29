29 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

29.07.2019, понедельник

С 13:00 до 14:30 команда Monarch проведет пресс-конференцию, на которой даст ответы на вопросы о проекте по созданию отечественного электромобиля (планируется разработка двух платформ для шести моделей автомобилей). Конференция будет транслироваться на YouTube-канале Monarch. Ссылка на трансляцию будет размещена также на главной странице официального сайта проекта.

В 14:00 в микрорайоне Академическом Екатеринбурга (пр. Академика Сахарова, 53) состоится торжественное открытие Аллеи финансистов. Здесь будут установлены таблички с советами о том, как правильно относится к личным финансам. В мероприятии примет участие министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, глава администрации Ленинского района Дмитрий Ноженко, руководители «РСГ-Академическое» и Регионального центра финансовой грамотности, бойцы студенческих строительных отрядов, уральские финансисты. Сто шаровидных ив в подарок жителям Екатеринбурга финансисты посадили к столетию Минфина, который отметят 1 августа.

В 17:00 на железнодорожном вокзале Екатеринбурга (в зале пригородных касс в западном крыле вокзала) выступят участники VII международного фестиваля UralTerraJazz – коллектив Kickin' Jass Orchestra.

Екатеринбург. Другие новости 28.07.19

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