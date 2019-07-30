30 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

30.07.2019, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10) состоится последнее перед каникулами заседание весенней сессии. Депутаты примут поправки в бюджет на 2019 год и рассмотрят ряд других вопросов.

В 11:00 (время приблизительное) на станции метро «Площадь 1905 года» ожидается прибытие миллиардного пассажира Екатеринбургской подземки. Е-карту со специальным тарифом и оригинальный торт пассажиру вручит глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению VII Международного фестиваля UralTerraJazz в Камышлове. И.о. начальника отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области Лилия Механова, директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, глава Камышловского ГО Алексей Половников, программный директор фестиваля Ярослав Сартаков и заместитель генерального директора АО «Свердловская пригородная компания» Дмитрий Суриков расскажут о программе и новинках фестиваля, а также о географии участников, обозначат его место в культурной жизни Свердловской области, озвучат имена хедлайнеров.

В 12:00 министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов примет участие в пуске в эксплуатацию после капитального ремонта гидротехнического сооружения в Байкаловском районе около деревни Пелевина. Пелевинский гидроузел был введен в эксплуатацию в 1971 году. Работы по капитальному ремонту плотины велись с 2018 года.

В 13:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы уральских поисковиков в первом полугодии 2019 года. Председатель совета Свердловской областной общественной молодежной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» Елена Скуратова, члены поискового отряда «Поиск» (Ревда) Елизавета Золотарева и Валерия Ахмирова, руководитель архивной группы, заместитель директора Новоуральского технологического колледжа Лариса Чагина расскажут о результатах поисковых экспедиций «Вахта Памяти» на места боев Великой Отечественной войны в Ленинградскую, Волгоградскую, Псковскую и Новгородскую области, поделятся информацией об архивной работе, о результатах деятельности по привлечению детей и молодежи к мемориальной деятельности, подведут итоги областных акций «Вспомним всех поименно» и «Судьба солдата».

В 15:00 от администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) начнется объезд объектов ремонта социальной сферы, который проведет заместитель главы города по социальным вопросам Дмитрий Баранов. В преддверии начала учебного года журналисты смогут узнать, какие работы были выполнены, чтобы улучшить и расширить материально-техническую базу в школах и детских садах уральской столицы.

В 16:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) состоится заседание региональной общественной палаты. Темами заседания станут реализация в Свердловской области национальных проектов и подготовка региона к Всемирной летней Универсиаде 2023 года. Ожидается, что участие в заседании примут первый заместитель губернатора Алексей Орлов, а также директор Института физической культуры УрФУ Евгений Шурманов.

Екатеринбург. Другие новости 29.07.19

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