31 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

31.07.2019, среда

В 10:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 340) состоится пресс-конференция главы города Александра Высокинского, посвященная созданию схем развития дошкольных и общеобразовательных организаций в период до 2035 года, которые предусматривают нанесение на карту города наиболее проблемных с точки зрения наличия мест школ и детских садов, а также пунктов с обозначением сроков строительства здесь объектов образования. О том, каким образом эта информация может быть использована застройщиками и родителями, также расскажут заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин и заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.

В 10:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю песни «Знаменка», который пройдет со 2 по 4 августа на берегу реки Пышма у подножия Дивьей горы Сухоложского района Свердловской области. Член оргкомитета фестиваля Мария Шишова, член оргкомитета, руководитель конкурса «Парочка Знаменки» Наталья Стенина, член оргкомитета фестиваля Елена Драган и член оргкомитета фестиваля Анна Лепинских расскажут о конкурсной, спортивной и творческой программах этого года, поделятся информацией об участниках и гостях фестиваля, назовут хедлайнеров и ответят на вопросы журналистов.

В 10:00 на фабрике Shishkin Uniform Atelier (Екатеринбург, ул. 40 лет Комсомола, 3б, вход со двора) состоится презентация новых костюмов для участниц конкурса «Мисс Екатеринбург» от дизайнера Дмитрия Шишкина.

В 11:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур, посвященный подготовке к отопительному сезону. Представители СМИ смогут побывать в новой газовой котельной ОАО «СИЗ», потребителями тепла которой кроме самого завода станут как жилые дома, так и социальные объекты; посмотреть, как проходит ремонт теплотрассы и как организованы индивидуальные тепловые пункты в многоквартирных домах.

В 12:00 начнется выездное совещание, в ходе которого министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков с участием специалистов регионального управления автомобильных дорог проинспектирует ход работ на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Министр оценит ход работ на финальном участке второго пускового комплекса (подъезд к п. Медному – автодорога Екатеринбург – Полевской) и подготовку к работам на третьем пусковом комплексе (автодорога Екатеринбург – Полевской – подъезд к Екатеринбургу от автодороги «Урал»). Также запланирован осмотр реконструкции участка Семь Ключей – Большой Исток. Автобус для представителей СМИ отправляется в 12:00 от ул. Луначарского, 203.

В 12:30 в ДИВСе (Олимпийская набережная 3, блок Б, 4 этаж, пресс-центр) состоится выездная пресс-конференция ТАСС по проведению Международного шахматного фестиваля Eurasia Open 2019. Участники: первый заместитель губернатора Алексей Орлов, председатель попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области, 12-й чемпион мира по шахматам, депутат Государственной думы РФ Анатолий Карпов, исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области, директор Уральской шахматной академии Свердловской области Альберт Степанян, генеральный директор «СКБ-Контур» Евгений Филатов, международный гроссмейстер Сергей Карякин, президент Федерации шахмат Свердловской области, почетный консул Индии Андрей Симановский, гроссмейстер, топ-30 сильнейших шахматистов мира Пентала Харикришна. В 13:45 начнется торжественное открытие фестиваля, по окончании которого стартует матч приглашенных гроссмейстеров. В 15:00 состоится показательный матч Карякин/Харикришна.

В 16:30 заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов проведет выездное совещание по контролю за ходом работ по благоустройству городской набережной на участке от ул. Малышева до ул. Куйбышева (сбор у памятника И.М. Малышеву). О том, как идут работы на объекте, журналисты смогут узнать в ходе краткого брифинга по итогам мероприятия.

В 17:00 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 340) состоится заседание городской избирательной комиссии, действующей в качестве комиссии местного референдума. Будет рассмотрен вопрос «О рассмотрении документов по выдвижению инициативы проведения местного референдума на территории муниципального образования «город Екатеринбург».

В 17:00 на акватории Белоярского водохранилища (г. Заречный, зона отдыха «Ривьера», ул. Клары Цеткин, 22, береговая линия пляжа) состоится торжественное открытие всероссийских соревнований по водно-моторному спорту на Кубок Росэнергоатома, посвященных 55-летию Белоярской АЭС, первенства и чемпионата ДОСААФ России в классах спортивных мотолодок, скутеров и глиссеров, спортивных мотолодок. Соревнования будут проходить 1, 2, 3 и 4 августа с 10:00 до 19:00 (с корректировкой на погодные условия). В соревнованиях планируют принять участие более 100 спортсменов в составе 10 команд из Красноярска, Новосибирска, Омска, Кемеровской области, Пермского грая, Республик Удмуртия и Башкортостан, Твери и Ульяновска.

Екатеринбург. Другие новости 30.07.19

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