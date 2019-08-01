1 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

01.08.2019, четверг

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (Екатеринбург, Дом правительства, пл. Октябрьская, 1). Члены кабинета министров рассмотрят более 50 проектов постановлений, направленных на социальное и экономическое развитие региона.

В 10:00 от здания администрации города Екатеринбурга (Ленина, 24а) отправится пресс-тур по объектам конкурса городских цветников.

В 11:00 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж) начнет работу семинар «Уральские встречи», на который приедут более 250 человек – представители всех муниципалитетов Свердловской области и более 20 регионов России. В работе семинара примут участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, заместитель губернатора – министр финансов региона Галина Кулаченко, исполняющая обязанности министра экономики и территориального развития Анна Ускова, представители Минфина России и федеральные эксперты. Финансисты обсудят вопросы формирования, реализации и мониторинга нацпроектов на региональном уровне, а также познакомятся с новациями Бюджетного кодекса РФ. В 13:30 состоится пресс-подход Галины Кулаченко и начальника управления проектного менеджмента в государственном секторе аналитического центра при правительстве РФ Ильи Винокурова.

В 11:00 Уральское ГУ Банка России (Екатеринбург, ул. Циолковского, 18) проводит встречу с кредитными организациями Свердловской области по текущим актуальным вопросам деятельности банковского сектора: реализация денежно-кредитной политики; внедрение современных цифровых технологий предоставляемых финансовых услуг, реализация проекта социальной карты жителя Свердловской области; повышение удовлетворенности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми продуктами и услугами, внедрение кредитными организациями стандарта кредитования субъектов МСП; наличный денежный оборот и монетная площадка. В мероприятии примет участие президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. В 11:00 состоится пресс-подход начальника уральского главного управления Рустэма Марданова.

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам весенней сессии Законодательного собрания Свердловской области. Спикер Людмила Бабушкина, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин, председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин расскажут о ключевых законопроектах, рассмотренных в ходе завершившейся весенней сессии, сообщат о перспективах развития региона во второй половине 2019 года и представят планы на осеннюю сессию.

В 11:30 в оптической шахте «Ростелекома» (Екатеринбург, ул. Испанских Рабочих, 27) спикеры компании проведут экскурсию для участниц конкурса «Мисс Екатеринбург» и СМИ, расскажут о модернизации сетей, кабельном хозяйстве. В 12:00 для девушек проведут мастер-класс, на котором научат варить оптоволокно. В 13:00 на паркинге жилого дома (ул. Кузнечная, 81) участницы конкурса попробуют варить оптику в полевых условиях и переключат дом на гигабитные каналы связи.

В 12:00 в арт-галерее Ельцин-центра (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, 3 этаж) начнется пресс-показ выставки «Blackout. Избранные гравюры в «чёрной манере» из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств». Проект представит полторы сотни работ современных художников, работающих в редкой технике гравюры – меццо-тинто. Выставка предваряет открытие в Екатеринбурге V Международного фестиваля меццо-тинто. Официальное открытие выставки состоится в 19:30.

В 12:00 в Уральском филиале ГЦСИ-Росизо (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 19а) состоится пресс-показ первой выставки V Уральской индустриальной биеннале – «После нас». Работы акцентируют внимание на взаимодействии человека и цифрового мира. Куратор – Владимир Селезнев, лауреат премии «Инновация» в номинации «Художник года» (2019), лауреат премии имени Сергея Курехина в номинации «Лучший кураторский проект» (2019).

В 14:00 в здании администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга (ул. Московская, 27) глава города Александр Высокинский проведет выездной прием граждане.

В 14:30 Арбитражный суд Свердловской области зал № 607 продолжит рассмотрение иска о нарушении авторских прав скульпторов при использовании фотографий памятников Татищеву и де Геннину и Мамину-Сибиряку в Екатеринбурге.

В 15:00 в Екатеринбурге начнется церемония закладки первого камня в основание Академии волейбола имени Н.В. Карполя (квартале ул. Машинистов, 1, – ул. Готвальда, 12а, – ул. Одинарка, 6; заезд на площадку с ул. Машинистов). Участие в торжественном мероприятии примут губернатор Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, главный тренер волейбольной команды «Уралочка – НТМК», заслуженный тренер России Николай Карполь, директор компании – главного подрядчика строительства «Регионспецстрой» Евгений Гончаров.

Екатеринбург. Другие новости 31.07.19

В Екатеринбурге уволены двое полицейских, получивших взятку одеждой и духами. / Свердловчанам опять пообещали шквал, грозы и град. / Восемь человек пострадали в Асбесте в ДТП с участием автобуса (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»