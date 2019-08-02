2 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

02.08.2019, пятница

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная предварительным результатам избирательной кампании – 2019. О том, какие выборы пройдут, а также о том, сколько кандидатов примут в них участие, расскажет председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

В 12:30 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной на тему реализации нацпроекта «Культура» в Свердловской области.

В 14:00 в Уральском государственном театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) состоится торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования системы финансов Свердловской области. В торжестве примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров, председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, уководители федеральных и региональных органов власти, финансисты, ветераны отрасли. После завершения мероприятия в правой части вестибюля первого этажа пройдет пресс-подход заместителя министра финансов Российской Федерации Алексея Лаврова и заместителя губернатора – министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко.

В 14:00 в селе Ильинском городского округа Богданович (СДК, ул. Ленина, 36а) состоится II Областной фестиваль «Ильин день». В мероприятии примут участие профессиональные и любительские коллективы художественного творчества, исполнители, представляющие традиционную русскую культуру, мастера декоративно-прикладного творчества, представляющие округа и муниципалитеты Свердловской области. Номинации фестиваля: вокал, хореография, инструментальное творчество, национальное подворье, декоративно-прикладное творчество.

В 19:00 на берегу реки Пышмы (близ села Знаменского) начнется XXXXII Всероссийский фестиваль песни «Знаменка».

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