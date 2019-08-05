5 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

05.08.2019, понедельник

В 14:00 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж, конференц-зал, регистрация участников с 13:30) Избирательная комиссия Свердловской области проведет жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени на каналах филиала ВГТРК ГТРК «Урал», ОАО «Областное телевидение», ООО «Телекомпания «Четвертый канал» и бесплатной печатной площади в изданиях «Уральский рабочий», «Областная газета» среди зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ седьмого созыва по Серовский одномандатному округу № 174 и среди зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному округу № 11.

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