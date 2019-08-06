6 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

06.08.2019, вторник

В 10:00 начнется пресс-тур по лучшим объектам фестиваля уличного искусства «Стенография-2019» (сбор на ул. Попова, 9). Журналистам покажут лучшие, по мнению экспертов и организаторов фестиваля, граффити. Будут представлены, как завершенные работы, так и арт-объекты, которые находятся в процессе создания.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению межрегиональной выставки «Ирбитская ярмарка – 2019». Начальник управления культуры, физической культуры и спорта города Ирбита Наталья Коробейникова, заместитель директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова, уполномоченный торгового представительства Республики Казахстан в РФ по Свердловской области Александр Цыганков и генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов расскажут о подготовке к ярмарке, огласят программу, проинформируют об официальных, культурно-массовых и деловых мероприятиях ярмарки, о присутствии почетных гостей, а также поделятся информацией о количестве и географии участников ярмарки, которая пройдет с 9 по 11 августа.

В 14:00 в городском суде Асбеста (ул. Королева, 24, зал № 4) состоится очередное заседание по делу бывшего замглавы Белоярского городского округа по ЖКХ Сергея Прохоренко, обвиняемого в получении взятки. Судья Александр Вознюк.

В 15:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). В повестке – рассмотрение проектов постановлений, направленных на развитие промышленности, образования, здравоохранения, ЖКХ и других сфер жизни и деятельности региона.

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