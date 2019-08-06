Дополнение к анонсам

В 11:50 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) начнется пресс-тур в Центр организации дорожного движения. Журналистам расскажут о системе светофорного регулирования, познакомят с работой диспетчерского пункта ЦОД и покажут, какие светофоры считаются эталонными.

Екатеринбург. Другие новости 06.08.19

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